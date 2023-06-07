УБД предложат новые льготы — детали законопроекта

Бойцы добровольческого формирования. Фото: armyinform.com.ua

Украинские депутаты предлагают обновить социальные гарантии для участников боевых действий (УБД) и их семей. Речь идет о введении дополнительных льгот.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Речь идет о проекте закона №9357. Инициаторы документа, в том числе руководитель Налогового комитета Даниил Гетманцев, выступают за расширение списка социальных гарантий и для участников боевых действий и их родственников.

Речь идет о таких категориях лиц:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью, полученной из-за войны;

участники войны и их дети;

дети погибших/умерших ветеранов войны;

дети погибших/умерших защитников Украины.

Дополнительные льготы для УБД

Проект закона предусматривает следующие льготы для участников боевых действий и их родственников:

бесплатная медицина в больницах и клиниках частной или смешанной формы собственности, ФЛП;

бесплатное зачисление/обучение детей УБД в частных или корпоративных дошкольных учреждениях;

бесплатное зачисление/обучение детей в частных или корпоративных средних учебных заведениях;

бесплатное зачисление/обучение детей в частных заведениях внешкольного образования.

Какая сейчас льготная система для УБД

Сейчас участники боевых действий получают от государства, в частности, следующие льготы:

бесплатное получение медикаментов, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (исключение — протезирование из драгоценных металлов);

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней зарплаты независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

скидка платы за пользование жилищно-коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) — 75% для УБД;

скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) — 75% для УБД).

Напомним, в Украине УБД могут рассчитывать на некоторые льготы, в частности, при оплате за коммунальные услуги. Скидка для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью — 100%. Но они предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.