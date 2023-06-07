УБД предложат новые льготы: детали законопроекта
Украинские депутаты предлагают обновить социальные гарантии для участников боевых действий (УБД) и их семей. Речь идет о введении дополнительных льгот.
Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины (ВРУ).
Кто будет иметь право на социальные гарантии
Речь идет о проекте закона №9357. Инициаторы документа, в том числе руководитель Налогового комитета Даниил Гетманцев, выступают за расширение списка социальных гарантий и для участников боевых действий и их родственников.
Речь идет о таких категориях лиц:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью, полученной из-за войны;
- участники войны и их дети;
- дети погибших/умерших ветеранов войны;
- дети погибших/умерших защитников Украины.
Дополнительные льготы для УБД
Проект закона предусматривает следующие льготы для участников боевых действий и их родственников:
- бесплатная медицина в больницах и клиниках частной или смешанной формы собственности, ФЛП;
- бесплатное зачисление/обучение детей УБД в частных или корпоративных дошкольных учреждениях;
- бесплатное зачисление/обучение детей в частных или корпоративных средних учебных заведениях;
- бесплатное зачисление/обучение детей в частных заведениях внешкольного образования.
Какая сейчас льготная система для УБД
Сейчас участники боевых действий получают от государства, в частности, следующие льготы:
- бесплатное получение медикаментов, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование (исключение — протезирование из драгоценных металлов);
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней зарплаты независимо от стажа работы;
- использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;
- скидка платы за пользование жилищно-коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) — 75% для УБД;
- скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) — 75% для УБД).
Напомним, в Украине УБД могут рассчитывать на некоторые льготы, в частности, при оплате за коммунальные услуги. Скидка для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью — 100%. Но они предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.
Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.