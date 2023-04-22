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Uber продал свою долю в российском сервисе заказа такси

22 апреля 2023 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Uber продал долю в сервисе заказа такси в РФ
Мобильное приложение службы такси Uber. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Американская компания Uber, владелец одноименного агрегатора такси, продала свою долю в российской группе компаний "Яндекс.Такси". Сумма сделки составила 702,5 млн. долларов.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя Яндекса.

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Детали сделки

Как отмечается, Яндекс выкупил 29-процентную долю и теперь российская компания станет единственным владельцем группы. В нее входят услуги заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.

В то же время по условиям соглашения, Яндекс сохранит за собой право использовать бренд Uber в России и соседних странах до 2026 года.

Продажа бизнеса Uber

Стоит отметить, что американская компания Uber начала искать возможность продать свою долю в совместном предприятии, основанном в партнерстве с Яндексом еще в марте прошлого года. Uber планировала выйти из капитала совместного предприятия (СП) с Яндексом в кратчайшие сроки в связи с событиями в Украине. Как писало издание The New York Times, 29-процентную долю оценивали примерно в 800 млн долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, гендиректор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил информацию о выходе компании из РФ. Как пишут СМИ, все из-за прекращения поставок продукции из Бельгии.

Также мы писали, что австрийская компания по производству роскошных предметов Swarovski решила полностью прекратить свою деятельность в России.

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