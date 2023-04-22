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Uber продав свою частку у російському сервісі замовлення таксі

22 квітня 2023 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Uber продав частку у сервісі замовлення таксі в РФ
Мобільний застосунок служби таксі Uber. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Американська компанія Uber, власник однойменного агрегатора таксі, продала свою частку у російській групі компаній "Яндекс.Таксі". Сума угоди становила 702,5 млн доларів.

Про це пише РБК, посилаючись на представника Яндекса.

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Деталі угоди

Як зазначається, Яндекс викупив 29-відсоткову частку і тепер російська компанія стане єдиним власником групи. До неї входять послуги замовлення таксі, каршерингу та оренди самокатів.

Водночас за умовами угоди, Яндекс збереже за собою право використовувати бренд Uber у Росії та сусідніх країнах до 2026 року.

Продаж бізнесу Uber

Варто зауважити, американська компанія Uber почала шукала можливість продати свою частку в спільному підприємстві, заснованому у партнерстві з Яндексом ще у березні минулого року. Uber планувала вийти з капіталу спільного підприємства (СП) з Яндексом у найкоротші терміни у зв'язку з подіями в Україні. Як писало видання The New York Times, 29-відсоткову частку оцінювали приблизно у 800 млн доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, гендиректор Duracell у Росії Юрій Коротаєв підтвердив інформацію про вихід компанії з РФ. Як пишуть ЗМІ, усе через припинення поставок продукції з Бельгії.

Також ми писали, що австрійська компанія з виробництва предметів розкоші Swarovski вирішила повністю припинити свою діяльність у Росії.

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