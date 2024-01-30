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В четыре раза дороже — в Украине растут цены на один из самых доступных продуктов

30 января 2024 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине – один из самых доступных продуктов рекордно подорожал
Украинский рынок. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке стремительно растут цены на картофель. Один из самых доступных продуктов сейчас реализуется в среднем в четыре раза дороже против прошлого года.

Об этом сообщает профильное издание Еast-fruit.

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Как изменились цены на картофель

Как отмечают эксперты, рост цен на картофель набирает обороты. Так, в конце января этот овощ поступает в продажу по 18-25 грн/кг ($0,48-0,67/кг). Это в среднем на 12% дороже по сравнению с ценами на прошлой неделе.

По словам фермеров, предложение картофеля во время сбора урожая было ограничено из-за сравнительно низкого урожая в ряде регионов. Также были проблемы с качеством. Как отмечают игроки рынка, в украинских хозяйствах зимой снизились запасы картофеля высокого качества, в то время как спрос продолжает расти, что и является основной причиной подорожания.

Аналитики добавляют, что высокая стоимость картофеля стимулирует импорт, поэтому сейчас, кроме отечественной продукции, на внутреннем рынке можно встретить картофель производства Польши.

Цены на овощи из "борщевого набора"

Как отмечают эксперты, также в конце января 2024 года продолжает дорожать столовая свекла.

Резко выросли цены на томаты из-за сокращения предложения.

Однако цены на белокочанную капусту и морковь после небольшого подорожания снова снижаются. Продолжил дешеветь чеснок.

 

цены на овощи
Источник: EastFruit

Что еще стоит знать

Напомним, в торгово-промышленной палате Украины предупреждают о непростой ситуации в 2024 году. Ряд продуктов станут дефицитными, а цены заоблачные.

Также мы рассказывали, что в Министерстве агрополитики считают, что на следующий год цены на основные продукты в Украине останутся стабильными. Однако это касается исключительно внутреннего производства страны.

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картошка

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