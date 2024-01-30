Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Учетверо дорожче — в Україні зростають ціни на один з найдоступніших продуктів arrow

Учетверо дорожче — в Україні зростають ціни на один з найдоступніших продуктів

30 січня 2024 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — один з найдоступніших продуктів рекордно подорожчав
Український ринок. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку стрімко зростають ціни на картоплю. Один з найдоступніших продуктів зараз реалізується у середньому учетверо дорожче проти минулого року.

Про це повідомляє профільне видання Еast-fruit.

Читайте також:

Як змінилися ціни на картоплю

Як зазначають експерти, зростання цін на картоплю набирає обертів. Так, наприкінці січня цей овоч надходить у продаж по 18-25 грн/кг ($0,48-0,67/кг). Це в середньому на 12% дорожче порівняно з цінами попереднього тижня.

За словами фермерів, пропозиція картоплі під час збору врожаю була обмеженою через порівняно низький урожай у низці регіонів. Також були проблеми з якістю. Як зазначають гравці ринку, в українських господарствах взимку знизились запаси картоплі високої якості, тоді як попит продовжує зростати, що і є основною причиною подорожчання.

Аналітики додають, що висока вартість картоплі стимулює імпорт, тому нині, окрім вітчизняної продукції, на внутрішньому ринку можна зустріти картоплю виробництва Польщі.

Ціни на овочі з "борщового набору"

Як зазначають експерти, також наприкінці січня 2024 року продовжують дорожчати столові буряки.

Різко зросли ціни на томати через скорочення пропозиції.  

Проте ціни на білокачанну капусту та моркву, після невеликого подорожчання, знову знижуються. Продовжив дешевшати часник.

 

ціни на овочі
Джерело: EastFruit

Що ще варто знати

Нагадаємо, у торгово-промисловій палаті України попереджають про непросту ситуацію у 2024 році. Низка продуктів стануть дефіцитними, а ціни — захмарні.

Також ми розповідали, що у Міністерстві агрополітики вважають, що наступного року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними. Проте це стосується виключно внутрішнього виробництва країни.

продукти
магазини
ціни
картопля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі