Ціни в Україні — один з найдоступніших продуктів рекордно подорожчав

Український ринок. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

На українському ринку стрімко зростають ціни на картоплю. Один з найдоступніших продуктів зараз реалізується у середньому учетверо дорожче проти минулого року.

Про це повідомляє профільне видання Еast-fruit.

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Як змінилися ціни на картоплю

Як зазначають експерти, зростання цін на картоплю набирає обертів. Так, наприкінці січня цей овоч надходить у продаж по 18-25 грн/кг ($0,48-0,67/кг). Це в середньому на 12% дорожче порівняно з цінами попереднього тижня.

За словами фермерів, пропозиція картоплі під час збору врожаю була обмеженою через порівняно низький урожай у низці регіонів. Також були проблеми з якістю. Як зазначають гравці ринку, в українських господарствах взимку знизились запаси картоплі високої якості, тоді як попит продовжує зростати, що і є основною причиною подорожчання.

Аналітики додають, що висока вартість картоплі стимулює імпорт, тому нині, окрім вітчизняної продукції, на внутрішньому ринку можна зустріти картоплю виробництва Польщі.

Ціни на овочі з "борщового набору"

Як зазначають експерти, також наприкінці січня 2024 року продовжують дорожчати столові буряки.

Різко зросли ціни на томати через скорочення пропозиції.

Проте ціни на білокачанну капусту та моркву, після невеликого подорожчання, знову знижуються. Продовжив дешевшати часник.

Джерело: EastFruit

Що ще варто знати

Нагадаємо, у торгово-промисловій палаті України попереджають про непросту ситуацію у 2024 році. Низка продуктів стануть дефіцитними, а ціни — захмарні.

Також ми розповідали, що у Міністерстві агрополітики вважають, що наступного року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними. Проте це стосується виключно внутрішнього виробництва країни.