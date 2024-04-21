Прогноз касательно биткоина — как изменится стоимость криптовалюты после халвинга

Монеты биткоин. Фото иллюстративное: minfin.com.ua

В субботу, 20 апреля, состоялся четвертый за время существования первой криптовалюты халвинг биткоина. Вознаграждение за блок сократилось вдвое.

Об этом 20 апреля сообщило издание noworries.news.

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Что известно о четвертом халвинге биткоина

Событие произошло на блоке 840 тысяч. Добывший следующий блок майнер получит не 6,25 биткоина, как последние четыре года, а лишь 3,125. Ежедневная эмиссия составит около 450 BTC вместо 900, а годовая — упадет ориентировочно до 0,85% от общего количества в 21 миллион монет.

Сейчас добыто около 93,7% BTC. По замыслу разработчика биткоина Сатоши Накамото, халвинг нужен для того, чтобы начал нарастать дефицит криптовалюты и возрастала ее ценность. Во втором цикле биткоин подорожал по сравнению с первым в 54 раза, в третьем — в 13 раз, а в четвертом — в восемь раз.

Накануне аналитики инвестиционно-банковского холдинга JPMorgan предполагали, что после этого события биткоин подешевеет.

Напомним, аналитик 10x Research Маркус Тилен прогнозировал, что после халвинга майнеры биткоина смогут продать криптовалюту за пять миллиардов долларов.

Также мы писали о том, что аналитики исследовательской и брокерской фирмы Bernstein прогнозируют рост биткоина после халвинга до 150 тысяч долларов.