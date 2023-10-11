Венгрия разрешила импорт некоторой украинской продукции: список товаров

Грузовики на границе с агропродукцией. Иллюстративное фото: Укринформ

В Венгрии разрешили импорт сахара из Украины. Как известно, запрет был введен в сентябре.

Об этом пишет сайт Agroinform.hu, ссылаясь на решение правительства страны.

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Разрешение Венгрии для Украины

Местное издание отмечает, что такое решение начало действовать 10 октября. В настоящее время разрешен импорт свекольного и тростникового сахара.

Также власти Венгрии разрешили ввозить химически чистую сахарозу в твердом состоянии. Теперь Украине будет разрешено свободно импортировать сахар на территорию Венгрии.

"Итак, недавним постановлением правительства была изъята строка 22 из чувствительных продуктов, которая касалась продуктов "Сахар тростниковый или свекольный и химически чистая сахароза в твердом состоянии" (тарифный номер 1701), поэтому вышеуказанные ограничения больше не распространяются на эти продукты, сахар может импортироваться из Украины", — подчеркнули в сообщении.

Почему приняли такое решение

Также журналисты говорят, что руководство Будапешта приняло такое решение из-за отсутствия урожая сахарной свеклы в этом году.

Стоит добавить, что Венгрия после 15 сентября запретила импорт 24 видов украинской сельхозпродукции, среди них:

мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и коз,

куриное мясо,

пшеница,

рожь,

ячмень,

кукуруза и продукты из них,

овощи,

сахар,

вино.

В свою очередь министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что импорт украинского и молдавского зерна будет разрешен только румынским фермерам. Для этого переработчики должны иметь соответствующую лицензию, выдаваемую государством.

Напомним, Болгария объявила о запрещении импорта украинского подсолнечника до конца ноября. Это решение было принято в ходе онлайн-встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и его болгарского коллеги Кирилла Ватева.