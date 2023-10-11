Венгрия разрешила импорт некоторой украинской продукции: список товаров
В Венгрии разрешили импорт сахара из Украины. Как известно, запрет был введен в сентябре.
Об этом пишет сайт Agroinform.hu, ссылаясь на решение правительства страны.
Разрешение Венгрии для Украины
Местное издание отмечает, что такое решение начало действовать 10 октября. В настоящее время разрешен импорт свекольного и тростникового сахара.
Также власти Венгрии разрешили ввозить химически чистую сахарозу в твердом состоянии. Теперь Украине будет разрешено свободно импортировать сахар на территорию Венгрии.
"Итак, недавним постановлением правительства была изъята строка 22 из чувствительных продуктов, которая касалась продуктов "Сахар тростниковый или свекольный и химически чистая сахароза в твердом состоянии" (тарифный номер 1701), поэтому вышеуказанные ограничения больше не распространяются на эти продукты, сахар может импортироваться из Украины", — подчеркнули в сообщении.
Почему приняли такое решение
Также журналисты говорят, что руководство Будапешта приняло такое решение из-за отсутствия урожая сахарной свеклы в этом году.
Стоит добавить, что Венгрия после 15 сентября запретила импорт 24 видов украинской сельхозпродукции, среди них:
- мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и коз,
- куриное мясо,
- пшеница,
- рожь,
- ячмень,
- кукуруза и продукты из них,
- овощи,
- сахар,
- вино.
В свою очередь министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что импорт украинского и молдавского зерна будет разрешен только румынским фермерам. Для этого переработчики должны иметь соответствующую лицензию, выдаваемую государством.
Напомним, Болгария объявила о запрещении импорта украинского подсолнечника до конца ноября. Это решение было принято в ходе онлайн-встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и его болгарского коллеги Кирилла Ватева.