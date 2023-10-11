Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Венгрия разрешила импорт некоторой украинской продукции: список товаров arrow

Венгрия разрешила импорт некоторой украинской продукции: список товаров

11 октября 2023 19:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Венгрия разрешила импорт некоторой украинской продукции: список товаров
Грузовики на границе с агропродукцией. Иллюстративное фото: Укринформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Венгрии разрешили импорт сахара из Украины. Как известно, запрет был введен в сентябре.

Об этом пишет сайт Agroinform.hu, ссылаясь на решение правительства страны.

Читайте также:

Разрешение Венгрии для Украины

Местное издание отмечает, что такое решение начало действовать 10 октября. В настоящее время разрешен импорт свекольного и тростникового сахара.

Также власти Венгрии разрешили ввозить химически чистую сахарозу в твердом состоянии. Теперь Украине будет разрешено свободно импортировать сахар на территорию Венгрии.

"Итак, недавним постановлением правительства была изъята строка 22 из чувствительных продуктов, которая касалась продуктов "Сахар тростниковый или свекольный и химически чистая сахароза в твердом состоянии" (тарифный номер 1701), поэтому вышеуказанные ограничения больше не распространяются на эти продукты, сахар может импортироваться из Украины", — подчеркнули в сообщении.

Почему приняли такое решение

Также журналисты говорят, что руководство Будапешта приняло такое решение из-за отсутствия урожая сахарной свеклы в этом году.

Стоит добавить, что Венгрия после 15 сентября запретила импорт 24 видов украинской сельхозпродукции, среди них:

  • мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и коз,
  • куриное мясо,
  • пшеница,
  • рожь,
  • ячмень,
  • кукуруза и продукты из них,
  • овощи,
  • сахар,
  • вино.

В свою очередь министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что импорт украинского и молдавского зерна будет разрешен только румынским фермерам. Для этого переработчики должны иметь соответствующую лицензию, выдаваемую государством.

Напомним, Болгария объявила о запрещении импорта украинского подсолнечника до конца ноября. Это решение было принято в ходе онлайн-встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и его болгарского коллеги Кирилла Ватева.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз