Угорщина дозволила імпорт деякої української продукції: перелік товарів

Вантажівки на кордоні з агропродукцією. Ілюстративне фото: Укрінформ

В Угорщині дозволили імпорт цукру з України. Як відомо, заборона була запроваджена у вересні.

Про це пише сайт Agroinform.hu, посилаючись на ухвалу уряду країни.

Читайте також:

Дозвіл Угорщини для України

Місцеве видання зазначає, що таке рішення почало діяти 10 жовтня. Наразі дозволено імпорт бурякового і тростинного цукру.

Також влада Угорщини дозволила ввозити хімічно чистої сахарози у твердому стані. Нині Україні буде дозволено вільно імпортувати цукор на територію Угорщини.

"Тож нещодавньою постановою уряду було вилучено рядок 22 із чутливих продуктів, який стосувався продуктів "Цукор тростинний або буряковий та хімічно чиста сахароза в твердому стані" (тарифний номер 1701), тому вищезазначені обмеження більше не поширюються на ці продукти, цукор може імпортуватися з України", — наголосили у повідомленні.

Чому прийняли таке рішення

Також журналісти кажуть, що керівництво Будапешту ухвалило таке рішення через відсутність врожаю цукрових буряків в цьому році.

Варто додати, що Угорщина після 15 вересня заборонила імпорт 24 видів української сільгосппродукції, серед них:

м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз,

куряче м'ясо,

пшениця,

жито,

ячмінь,

кукурудза та продукти з них,

овочі,

цукор,

вино.

Своєю чергою міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу повідомив, що імпорт українського та молдовського зерна буде дозволений лише румунським фермерам. Для цього переробники повинні мати відповідну ліцензію, видану державою.

Нагадаємо, Болгарія оголосила про заборону імпорту українського соняшника до кінця листопада. Це рішення було ухвалено під час онлайн-зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та його болгарського колеги Кирила Ватєва.