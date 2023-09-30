Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Болгарія заборонила ввезення соняшника з України на два місяці arrow

Болгарія заборонила ввезення соняшника з України на два місяці

30 вересня 2023 10:29
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
Болгарія заборонила ввезення соняшника з України на два місяці
Болгарія проти імпорту українських соняшників. Фото: SuperAgronom
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Болгарія оголосила про заборону імпорту українського соняшника до кінця листопада. Це рішення було прийнято під час онлайн-зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та його болгарського колеги Кирила Ватєва. 

Інформація опублікована на сайті Міністерства сільського господарства і землеробства Болгарії.

Читайте також:

Умови Болгарії щодо імпорту української продукції

Урядовці домовились про початок регулярного обміну даними між міністерствами щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами. Фахівці двох відомств щотижня обмінюватимуться інформацією про експорт та імпорт певної сільськогосподарської продукції.

Представник Болгарії ознайомив українського міністра з підписаним Меморандумом між урядом Болгарії та комітетом фермерів, який передбачає заборону на імпорт соняшнику з України терміном на два місяці.

За словами пана Ватаєва, після цього терміну діятиме режим ліцензування експорту соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку згідно з узгодженим планом між Україною та Єврокомісією. Міністр Болгарії також висловив занепокоєння болгарських сільгоспвиробників через імпорт з України рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, сухого молока, меду, цукру та замороженої малини.

"Дуже важливо обговорювати всі проблеми, які стосуються наших сільгоспвиробників, і разом шукати рішення", — наголосив міністр Ватєв.

Раніше ми вже писали про наміри заборонити наші соняшники в Болгарії, які країна все-таки втілила в життя. Тоді ця заява з'явилась після того, як законодавчі збори вирішили не продовжувати обмеження на імпорт низки українських сільськогосподарських товарів, що діяли до 15 вересня.

Крім того, експерти розповіли про ризики у разі експорту української агропродукції поза ринками країн ЄС. Це шанс, який може значною мірою компенсувати вплив торгових обмежень з країнами ЄС. Та є кілька чинників, які суттєво впливають на можливість втілення потенційної ідеї. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз