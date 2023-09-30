Болгарія заборонила ввезення соняшника з України на два місяці

Болгарія проти імпорту українських соняшників. Фото: SuperAgronom

Болгарія оголосила про заборону імпорту українського соняшника до кінця листопада. Це рішення було прийнято під час онлайн-зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та його болгарського колеги Кирила Ватєва.

Інформація опублікована на сайті Міністерства сільського господарства і землеробства Болгарії.

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Урядовці домовились про початок регулярного обміну даними між міністерствами щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами. Фахівці двох відомств щотижня обмінюватимуться інформацією про експорт та імпорт певної сільськогосподарської продукції.

Представник Болгарії ознайомив українського міністра з підписаним Меморандумом між урядом Болгарії та комітетом фермерів, який передбачає заборону на імпорт соняшнику з України терміном на два місяці.

За словами пана Ватаєва, після цього терміну діятиме режим ліцензування експорту соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку згідно з узгодженим планом між Україною та Єврокомісією. Міністр Болгарії також висловив занепокоєння болгарських сільгоспвиробників через імпорт з України рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, сухого молока, меду, цукру та замороженої малини.

"Дуже важливо обговорювати всі проблеми, які стосуються наших сільгоспвиробників, і разом шукати рішення", — наголосив міністр Ватєв.

Раніше ми вже писали про наміри заборонити наші соняшники в Болгарії, які країна все-таки втілила в життя. Тоді ця заява з'явилась після того, як законодавчі збори вирішили не продовжувати обмеження на імпорт низки українських сільськогосподарських товарів, що діяли до 15 вересня.

Крім того, експерти розповіли про ризики у разі експорту української агропродукції поза ринками країн ЄС. Це шанс, який може значною мірою компенсувати вплив торгових обмежень з країнами ЄС. Та є кілька чинників, які суттєво впливають на можливість втілення потенційної ідеї.