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Венгрия просит в Украины гарантий, что OTP Bank не вернут в список спонсоров войны

4 октября 2023 19:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Венгрия просит в Украины гарантий, что OTP Bank не вернут в список спонсоров войны
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: МИД Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Венгрия просит гарантий, что Украина больше не вернет в список международных спонсоров войны OTP Bank. Там заявили, что учреждение внесли в список по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.

Об этом сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Telex.

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Сийярто заявил, что он пригласил представителей украинского Национального агентства по предотвращению коррупции в Будапешт, чтобы обсудить соглашение об OTP Bank. В Венгрии хотят гарантий, что учреждение не будет включено в список международных спонсоров войны в будущем.

"Если будет достигнута успокаивающая договоренность, то мы, конечно, должны будем рассмотреть, какие шаги это оправдывает с нашей стороны", — отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии приветствовал исключение банка из списка. По его словам, это якобы стало фактическим признанием со стороны Украины того, что банк внесли в список по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.

Сийярто говорит, что НАПК имеет санкционный список, в котором еще фигурируют российское подразделение OTP Bank и четыре руководителя банка.

"Мы ожидаем, что эти четыре менеджера OTP Bank и российское подразделение будут изъяты из списка НАПК", — добавил он.

Напомним, в Украине решили приостановить статус международного спонсора войны для OTP Bank (Венгрия) и еще пяти компаний Греции, занимающихся перевозкой. Как известно, Венгрия неоднократно этого требовала.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед его страной стоят "очень сложные вопросы", прежде чем Венгрия поддержит членство Украины в ЕС. На заявление политика успели отреагировать в Украине.

Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, неоднократно высказывавшийся о прекращении помощи Украине, на этот раз снова пригрозил нашей стране. По его мнению, в нашей стране существует "дискриминация венгерских меньшинств".

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