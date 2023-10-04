Венгрия просит в Украины гарантий, что OTP Bank не вернут в список спонсоров войны
Венгрия просит гарантий, что Украина больше не вернет в список международных спонсоров войны OTP Bank. Там заявили, что учреждение внесли в список по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.
Об этом сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Telex.
Гарантии относительно OTP Bank
Сийярто заявил, что он пригласил представителей украинского Национального агентства по предотвращению коррупции в Будапешт, чтобы обсудить соглашение об OTP Bank. В Венгрии хотят гарантий, что учреждение не будет включено в список международных спонсоров войны в будущем.
"Если будет достигнута успокаивающая договоренность, то мы, конечно, должны будем рассмотреть, какие шаги это оправдывает с нашей стороны", — отметил Сийярто.
Глава МИД Венгрии приветствовал исключение банка из списка. По его словам, это якобы стало фактическим признанием со стороны Украины того, что банк внесли в список по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.
Сийярто говорит, что НАПК имеет санкционный список, в котором еще фигурируют российское подразделение OTP Bank и четыре руководителя банка.
"Мы ожидаем, что эти четыре менеджера OTP Bank и российское подразделение будут изъяты из списка НАПК", — добавил он.
Напомним, в Украине решили приостановить статус международного спонсора войны для OTP Bank (Венгрия) и еще пяти компаний Греции, занимающихся перевозкой. Как известно, Венгрия неоднократно этого требовала.
Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед его страной стоят "очень сложные вопросы", прежде чем Венгрия поддержит членство Украины в ЕС. На заявление политика успели отреагировать в Украине.
Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, неоднократно высказывавшийся о прекращении помощи Украине, на этот раз снова пригрозил нашей стране. По его мнению, в нашей стране существует "дискриминация венгерских меньшинств".