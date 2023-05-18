Угорщина просить Україну виключити OTP Bank зі списку спонсорів війни

Угорщина просить виключити OTP Bank зі списку спонсорів війни НАЗК
Угорщина виступила із закликом до української влади виключити угорську фінансову установу OTP Bank зі списку спонсорів війни Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Таке рішення Україна ухвалила на початку травня 2023 року.
Із такою заявою виступив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує видання The Guardian.
Деталі пропозиції Будапешта
Як зазначив угорський міністр, якщо OTP Group виключать зі списку міжнародних спонсорів війни, уряд країни розблокує виплату восьмого траншу Європейського фонду миру (EPF) у розмірі пів мільярда євро на озброєння для України.
"Угорщина заблокує наступний транш військової підтримки ЄС для України та будь-який новий пакет санкцій проти Росії, якщо Київ не виключить угорський банк OTP зі свого списку спонсорів війни", — цитує політика газета.
Що відомо про OTP Bank
5 травня Національне агентство з питань запобігання корупції України розширило список міжнародних спонсорів війни, внісши до переліку угорську фінансову установу OTP Bank.
Як пояснили в агентстві, таке рішення ухвалили у зв'язку позицією керівництва банку провадити діяльність у Росії, а також фактичне визнання так званих "Л/ДНР".
Відомо, що OTP Bank має дочірні банки в РФ, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії. ОТП Банк на території Росії залишається одним із провідних банків на ринку фінпослуг навіть після початку повномасштабної війни. Фінустанова входить до списку 50 найбільших російських банків, а за деякими напрямками входить до лідерів ринку.
Банк обслуговує близько 2,2 млн людей та представлений у понад 1,85 тис. населених пунктах Росії. Це підкреслює його важливість для економіки країни-агресорки, яка бореться з санкційними обмеженнями та прагне їх обійти.
Більше про список НАЗК
Нагадаємо, Австрійська фінустанова Raiffeisen Bank International потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати у Росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.
8 березня внесло Buzzi Unicem у перелік через те, що попри свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, Buzzi Russia продовжує розширювати свій бізнес у РФ.