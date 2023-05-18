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Угорщина просить виключити OTP Bank зі списку спонсорів війни НАЗК

18 травня 2023 09:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Угорщина просить Україну виключити OTP Bank зі списку спонсорів війни
Відділення угорського OTP Bank. Фото: otpbank.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Угорщина виступила із закликом до української влади виключити угорську фінансову установу OTP Bank зі списку спонсорів війни Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Таке рішення Україна ухвалила на початку травня 2023 року.

Із такою заявою виступив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує видання The Guardian.

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Деталі пропозиції Будапешта

Як зазначив угорський міністр, якщо OTP Group виключать зі списку міжнародних спонсорів війни, уряд країни розблокує виплату восьмого траншу Європейського фонду миру (EPF) у розмірі пів мільярда євро на озброєння для України.

"Угорщина заблокує наступний транш військової підтримки ЄС для України та будь-який новий пакет санкцій проти Росії, якщо Київ не виключить угорський банк OTP зі свого списку спонсорів війни", — цитує політика газета.

Що відомо про OTP Bank

5 травня Національне агентство з питань запобігання корупції України розширило список міжнародних спонсорів війни, внісши до переліку угорську фінансову установу OTP Bank.

Як пояснили в агентстві, таке рішення ухвалили у зв'язку позицією керівництва банку провадити діяльність у Росії, а також фактичне визнання так званих "Л/ДНР".

Відомо, що OTP Bank має дочірні банки в РФ, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії. ОТП Банк на території Росії залишається одним із провідних банків на ринку фінпослуг навіть після початку повномасштабної війни. Фінустанова входить до списку 50 найбільших російських банків, а за деякими напрямками входить до лідерів ринку.

Банк обслуговує близько 2,2 млн людей та представлений у понад 1,85 тис. населених пунктах Росії. Це підкреслює його важливість для економіки країни-агресорки, яка бореться з санкційними обмеженнями та прагне їх обійти.

Більше про список НАЗК

Нагадаємо, Австрійська фінустанова Raiffeisen Bank International потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати у Росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.

8 березня внесло Buzzi Unicem у перелік через те, що попри свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, Buzzi Russia продовжує розширювати свій бізнес у РФ.

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