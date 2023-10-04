Угорщина просить в України гарантій, що OTP Bank не повернуть до списку спонсорів війни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: МЗС України

Угорщина просить гарантій, що Україна більше не поверне до списку міжнародних спонсорів війни OTP Bank. Там заявили, що установу внесли до переліку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Telex.

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Сійярто заявив, що він запросив представників українського Національного агентства з питань запобігання корупції до Будапешта, щоб обговорити угоду про OTP Bank. В Угорщині хочуть гарантій, що установу не включать до списку міжнародних спонсорів війни в майбутньому.

"Якщо буде досягнуто заспокійливої домовленості, то ми, звичайно, повинні будемо розглянути, які кроки це виправдовує з нашого боку", — зазначив Сійярто.

Очільник МЗС Угорщини привітав виключення банку зі списку. За його словами, це нібито стало фактичним визнанням з боку України того, що банк внесли до списку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.

Сійярто каже, що НАЗК має санкційний список, в якому ще фігурують російський підрозділ OTP Bank та чотири керівники банку.

"Ми очікуємо, що ці чотири менеджери OTP Bank та російський підрозділ будуть вилучені зі списку НАЗК", — додав він.

Нагадаємо, в Україні вирішили призупинити статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank (Угорщина) та ще п'яти компаній Греції, які займаються перевезенням. Як відомо, Угорщина неодноразово цього вимагала.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі перед його країною стоять "дуже складні запитання", перш ніж Угорщина підтримає членство України в ЄС. На заяву політика встигли відреагувати в Україні.

Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово висловлювався про припинення допомоги Україні, на цей раз знову пригрозив нашій країні. На його думку, в нашій країні існує "дискримінація угорських меншин".