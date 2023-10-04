Угорщина просить в України гарантій, що OTP Bank не повернуть до списку спонсорів війни
Угорщина просить гарантій, що Україна більше не поверне до списку міжнародних спонсорів війни OTP Bank. Там заявили, що установу внесли до переліку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Telex.
Гарантії щодо OTP Bank
Сійярто заявив, що він запросив представників українського Національного агентства з питань запобігання корупції до Будапешта, щоб обговорити угоду про OTP Bank. В Угорщині хочуть гарантій, що установу не включать до списку міжнародних спонсорів війни в майбутньому.
"Якщо буде досягнуто заспокійливої домовленості, то ми, звичайно, повинні будемо розглянути, які кроки це виправдовує з нашого боку", — зазначив Сійярто.
Очільник МЗС Угорщини привітав виключення банку зі списку. За його словами, це нібито стало фактичним визнанням з боку України того, що банк внесли до списку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.
Сійярто каже, що НАЗК має санкційний список, в якому ще фігурують російський підрозділ OTP Bank та чотири керівники банку.
"Ми очікуємо, що ці чотири менеджери OTP Bank та російський підрозділ будуть вилучені зі списку НАЗК", — додав він.
Нагадаємо, в Україні вирішили призупинити статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank (Угорщина) та ще п'яти компаній Греції, які займаються перевезенням. Як відомо, Угорщина неодноразово цього вимагала.
Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі перед його країною стоять "дуже складні запитання", перш ніж Угорщина підтримає членство України в ЄС. На заяву політика встигли відреагувати в Україні.
Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово висловлювався про припинення допомоги Україні, на цей раз знову пригрозив нашій країні. На його думку, в нашій країні існує "дискримінація угорських меншин".