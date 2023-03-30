Уклонение от уплаты НДС — какие в стране существуют схемы

Уклонение от уплаты НДС: Гетманцев рассказал о высокоинтеллектуальных "скрутках"
В Украине во время войны продолжают действовать схемы уклонения от налогообложения. При этом сами "скрутки" стали высокоинтеллектуальными.
Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев в интервью "РБК-Украина".
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Новые схемы уклонения от налогов
По словам главы профильного комитета, в Украине так называемые "скрутки" появились с 2015 года, а до того существовали другие схемы — конвертационные центры, "черные схемы" обналичивания.
Однако сейчас нет "черных скрутчиков", генерирующих схемный кредит в больших объемах. Сейчас налоговики выявляют высокоинтеллектуальны "скрутки", то есть, когда махинации неочевидны и используют варианты, когда схемный кредит подмешивается в настоящую деятельность, настоящий налоговый кредит. К примеру, схема с разгоном наценки. Такие вещи сложнее выявить, это уже совершенно другой уровень противодействия уклонению от уплаты НДС, но налоговая с этим борется.
"К примеру, возьмем горючее — это хороший товар для "скруток", потому что все им пользуются. Вы завозите или делаете горючее и продаете его за наличные деньги, а затем документы на него продаете строительной фирме. На экране СЕА (система электронного администрирования, — Ред.) НДС в налоговой сложно определить, есть ли это горючее на остатках, или нет. Строительная компания может воспользоваться горючим. Но его может быть такой объем, что он физически просто не может его использовать. И это уже определяется при документальной проверке. Это сложно определить, нужно выходить на документальные проверки, а это уже интеллектуальная работа, она гораздо сложнее. И такие схемы остались", — пояснил он.
Гетманцев отмечает, что такая игра в "рулетку с государством" должна оканчиваться рано или поздно доплатой налога и штрафом. По его убеждению, нужна реформа налогообложения доходов.
"Например, остался акциз, системное уклонение от уплаты НДФЛ из-за зарплат в конвертах. Поэтому я со своей стороны предлагал еще до войны, и сейчас стою на этой позиции, здоровую реформу налогообложения доходов. Когда мы уменьшаем ставку и объединяем три налога", — добавил глава комитета.
Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года власти планируют вернуть довоенное налогообложение для физлиц-предпринимателей. Ожидается повышение налоговой ставки, возврат документальных проверок и штрафов.
Также мы писали, что в Украине расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.