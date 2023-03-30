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Ухилення від сплати ПДВ: Гетманцев розповів про високоінтелектуальні "скрутки"

30 березня 2023 13:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ухилення від сплати ПДВ — які в країні існують схеми
В країні з'явились нові схеми ухилення від податків
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні під час війни продовжують діяти схеми ухилення від оподаткування. При цьому самі "скрутки" стали високоінтелектуальними.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Нові схеми ухилення від податків

За словами голови профільного комітету, в Україні так звані "скрутки" з'явилися з 2015 року, а до того існували інші схеми — конвертаційні центри, "чорні схеми" переведення грошей у готівку.

Проте зараз немає "чорних скрутників", які генерують схемний кредит у великих обсягах. Зараз податківці виявляють високоінтелектуальні "скрутки", тобто, коли махінації неочевидні. Застосовують варіанти, коли схемний кредит підмішується в реальну діяльність, реальний податковий кредит. Наприклад, схема з розгоном націнки. Такі речі складніше виявити, це вже абсолютно інший рівень протидії ухилянню від сплати ПДВ, однак податкова з цим бореться.

"Приміром, візьмемо пальне це хороший товар для "скруток", бо всі ним користуються. Ви завозите або робите пальне і продаєте його за готівку, а потім документи на нього продаєте будівельній фірмі. На екрані СЕА (система електронного адміністрування, Ред.) ПДВ у податковій складно визначити, чи є це пальне на залишках, чи ні. Будівельна компанія може скористатися пальним. Але його може бути такий обсяг, що вона фізично просто не може його використовувати. І це вже визначається під час документальної перевірки. Це складно визначити, потрібно виходити на документальні перевірки, а це вже інтелектуальна робота, вона набагато складніша. І такі схеми лишилися", — пояснив він.

Гетманцев наголошує, що така гра в "рулетку з державою" має закінчуватися рано чи пізно доплатою податку та штрафом. На його переконання, потрібна реформа оподаткування доходів.

"Наприклад, залишився акциз, системне ухилення від сплати ПДФО через зарплати в конвертах. Тому я зі свого боку пропонував ще до війни, і зараз стою на цій позиції, здорову реформу оподаткування доходів. Коли ми зменшуємо ставку та об'єднуємо три податки", — додав голова комітету.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року влада планує повернути довоєнне оподаткування для фізосіб-підприємців. Очікується підвищення податкової ставки, повернення документальних перевірок та штрафів.

Також ми писали, що в Україні розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.

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