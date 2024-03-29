Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по госдолгу

Министр финансов Украины Сергей Марченко и Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Минфин

Министр финансов Украины Сергей Марченко вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

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По словам Министра финансов Украины Сергея Марченко, подписание данного Соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были уплачены на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер.

В сообщении говорится, что заключение настоящего Соглашения было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Минфин

Украина подписала изменения в Меморандум о пересмотре долговых обязательств 21 декабря 2023 года. Это позволяет снизить нагрузку на бюджет и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов до конца действия программы МВФ, а именно до марта 2027 года.

Что еще стоит знать

Напомним, за два года полномасштабной войны государственный долг Украины вырос более чем наполовину. По состоянию на конец февраля 2024 года он составил 5490,1 млрд грн, или 143,7 млрд долларов. Основной прирост госдолга произошел за счет привлечения внешних официальных льготных кредитов.

Мы также сообщали, что инвесторы, обладающие украинскими государственными облигациями на общую сумму 20 млрд долларов, объединились в комитет кредиторов. Объединение нацелено на упорядочение переговоров с украинским правительством по реструктуризации госдолга.