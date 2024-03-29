Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украина договорилась с США об отсрочке выплат по государственному долгу arrow

Украина договорилась с США об отсрочке выплат по государственному долгу

29 марта 2024 10:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по госдолгу
Министр финансов Украины Сергей Марченко и Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Минфин
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Министр финансов Украины Сергей Марченко вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

Читайте также:

По словам Министра финансов Украины Сергея Марченко, подписание данного Соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были уплачены на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер.

В сообщении говорится, что заключение настоящего Соглашения было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

null
Министр финансов Украины Сергей Марченко и Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Минфин

Украина подписала изменения в Меморандум о пересмотре долговых обязательств 21 декабря 2023 года. Это позволяет снизить нагрузку на бюджет и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов до конца действия программы МВФ, а именно до марта 2027 года.

Что еще стоит знать

Напомним, за два года полномасштабной войны государственный долг Украины вырос более чем наполовину. По состоянию на конец февраля 2024 года он составил 5490,1 млрд грн, или 143,7 млрд долларов. Основной прирост госдолга произошел за счет привлечения внешних официальных льготных кредитов.

Мы также сообщали, что инвесторы, обладающие украинскими государственными облигациями на общую сумму 20 млрд долларов, объединились в комитет кредиторов. Объединение нацелено на упорядочение переговоров с украинским правительством по реструктуризации госдолга.

Сергей Марченко
Минфин
США
госдолг
долги
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ