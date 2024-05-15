В собственность Украины передали два самолета российской компании Ростех

Украина конфисковала имущество российской авиакомпании — какие самолеты забрали у страны-оккупанта
Высший антикоррупционный суд постановил конфисковать в пользу государства два пассажирских самолета Ан-148-100Е, принадлежащих российской компании "Ильюшин Финанс Ко." Таким образом, суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о применении санкций к авиаперевозчику РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины .
Детали приговора суда по конфискации самолетов
Как отмечается, "Ильюшин Финанс Ко" является специализированной компанией, входящей в состав российской государственной корпорации "Ростех". Она отвечает за лизинг, управление обслуживанием и продажу самолетов, производимых на российских авиационных заводах. В рамках "Ростеха", ИФК обеспечивает функционирование стратегически важной для России отрасли авиаперевозок.
Министерство юстиции отмечает, что до начала и во время полномасштабного вторжения "Ильюшин Финанс Ко" систематически сотрудничает с высшим политическим руководством России и участвует в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии, поставляя самолеты и комплектующие силовым ведомствам и структурным подразделениям Министерства обороны РФ.
Кроме того, как ведущий лизингодатель в России, ИФК играет значительную роль в поддержке авиационной отрасли и, таким образом, способствует высшему политическому руководству РФ в обходе санкционных ограничений, наложенных из-за агрессивной войны против Украины.
"Решением ВАКС в доход государства взыскано два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е" , — резюмировали в Минюсте.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует замедление экономического роста Украины в текущем году. По прогнозам, в 2024 году экономика страны вырастет на 3%, что значительно меньше по сравнению с ростом на 5,3% в 2023 году.
Также мы писали, что принадлежащий Кремлю российский энергетический монополист "Газпром" может столкнуться с длительным периодом падения . Сейчас компания, которая была самой прибыльной в РФ, вовсю пытается восполнить пробел в потерянных продажах газа в Европе за счет своего внутреннего рынка и китайского экспорта.
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