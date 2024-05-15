Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Україна конфіскувала майно російської авіакомпанії — які літаки забрали у країни-окупанта arrow

Україна конфіскувала майно російської авіакомпанії — які літаки забрали у країни-окупанта

15 травня 2024 16:57
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
У власність України передали два літаки російської компанії Ростех
Літаки Ан-148-100. Фото: mil.in.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Вищий антикорупційний суд ухвалив конфіскувати на користь держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е, що належать російській компанії "Ільюшин Фінанс Ко." Таким чином, суд задовольнив позов Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій до авіаперевізника РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Читайте також:

Деталі вироку суду щодо конфіскації літаків

Як зазначається, "Ільюшин Фінанс Ко" є спеціалізованою компанією, що входить до складу російської державної корпорації "Ростех". Вона відповідає за лізинг, управління обслуговуванням та продаж літаків, вироблених на російських авіаційних заводах. В рамках "Ростех"  ІФК забезпечує функціонування стратегічно важливої для Росії галузі авіаперевезень.

Міністерство юстиції України зазначає, що до початку та під час повномасштабного вторгнення "Ільюшин Фінанс Ко" систематично співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії та бере участь у матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії, поставляючи літаки та комплектуючі силовим відомствам та структурним підрозділам Міністерства оборони РФ.

Крім того, як провідний лізингодавець у Росії ІФК відіграє значну роль у підтримці авіаційної галузі та таким чином сприяє вищому політичному керівництву РФ в обході санкційних обмежень, накладених через агресивну війну проти України.

"Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е", — резюмували у Мін'юсті.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує уповільнення економічного зростання України цього року. За прогнозами, у 2024 році економіка країни зросте на 3%, що значно менше порівняно зі зростанням на 5,3% у 2023 році.

Також ми писали, що російський енергетичний монополіст "Газпром", що належить Кремлю, може зіткнутися з тривалим періодом падіння. Наразі компанія, яка була найприбутковішою у РФ, щосили намагається заповнити прогалину у втрачених продажах газу в Європі коштом свого внутрішнього ринку та китайського експорту.

санкції проти Росії
Україна
літаки
конфіскація
Росія
авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників