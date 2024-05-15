У власність України передали два літаки російської компанії Ростех

Літаки Ан-148-100. Фото: mil.in.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вищий антикорупційний суд ухвалив конфіскувати на користь держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е, що належать російській компанії "Ільюшин Фінанс Ко." Таким чином, суд задовольнив позов Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій до авіаперевізника РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

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Деталі вироку суду щодо конфіскації літаків

Як зазначається, "Ільюшин Фінанс Ко" є спеціалізованою компанією, що входить до складу російської державної корпорації "Ростех". Вона відповідає за лізинг, управління обслуговуванням та продаж літаків, вироблених на російських авіаційних заводах. В рамках "Ростех" ІФК забезпечує функціонування стратегічно важливої для Росії галузі авіаперевезень.

Міністерство юстиції України зазначає, що до початку та під час повномасштабного вторгнення "Ільюшин Фінанс Ко" систематично співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії та бере участь у матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії, поставляючи літаки та комплектуючі силовим відомствам та структурним підрозділам Міністерства оборони РФ.

Крім того, як провідний лізингодавець у Росії ІФК відіграє значну роль у підтримці авіаційної галузі та таким чином сприяє вищому політичному керівництву РФ в обході санкційних обмежень, накладених через агресивну війну проти України.

"Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е", — резюмували у Мін'юсті.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує уповільнення економічного зростання України цього року. За прогнозами, у 2024 році економіка країни зросте на 3%, що значно менше порівняно зі зростанням на 5,3% у 2023 році.

Також ми писали, що російський енергетичний монополіст "Газпром", що належить Кремлю, може зіткнутися з тривалим періодом падіння. Наразі компанія, яка була найприбутковішою у РФ, щосили намагається заповнити прогалину у втрачених продажах газу в Європі коштом свого внутрішнього ринку та китайського експорту.