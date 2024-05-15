У власність України передали два літаки російської компанії Ростех

Україна конфіскувала майно російської авіакомпанії — які літаки забрали у країни-окупанта
Вищий антикорупційний суд ухвалив конфіскувати на користь держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е, що належать російській компанії "Ільюшин Фінанс Ко." Таким чином, суд задовольнив позов Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій до авіаперевізника РФ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.
Деталі вироку суду щодо конфіскації літаків
Як зазначається, "Ільюшин Фінанс Ко" є спеціалізованою компанією, що входить до складу російської державної корпорації "Ростех". Вона відповідає за лізинг, управління обслуговуванням та продаж літаків, вироблених на російських авіаційних заводах. В рамках "Ростех" ІФК забезпечує функціонування стратегічно важливої для Росії галузі авіаперевезень.
Міністерство юстиції України зазначає, що до початку та під час повномасштабного вторгнення "Ільюшин Фінанс Ко" систематично співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії та бере участь у матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії, поставляючи літаки та комплектуючі силовим відомствам та структурним підрозділам Міністерства оборони РФ.
Крім того, як провідний лізингодавець у Росії ІФК відіграє значну роль у підтримці авіаційної галузі та таким чином сприяє вищому політичному керівництву РФ в обході санкційних обмежень, накладених через агресивну війну проти України.
"Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е", — резюмували у Мін'юсті.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує уповільнення економічного зростання України цього року. За прогнозами, у 2024 році економіка країни зросте на 3%, що значно менше порівняно зі зростанням на 5,3% у 2023 році.
Також ми писали, що російський енергетичний монополіст "Газпром", що належить Кремлю, може зіткнутися з тривалим періодом падіння. Наразі компанія, яка була найприбутковішою у РФ, щосили намагається заповнити прогалину у втрачених продажах газу в Європі коштом свого внутрішнього ринку та китайського експорту.
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