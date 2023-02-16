Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Украина настаивает на исключении россии из FATF, — Подоляк arrow

Украина настаивает на исключении россии из FATF, — Подоляк

16 февраля 2023 07:44
lis.jpg - Ксения Лисновская
Украина настаивает на исключении россии из FATF
На следующей неделе будут инициировать соответствующий процесс
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украина настаивает на исключении россии из Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). На следующей неделе будет инициировать соответствующий процесс.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в Telegram.

Читайте также:

Что позволит исключение россии из FATF

Как отметил Подоляк, после выхода россии из Международной группы иностранным компаниям придется гораздо больше тратить на инвестирование в рф. Также перевод денег в россию станет проблематичным.

"На следующей неделе мы инициируем исключение россии, являющейся спонсором терроризма, из членов FATF межправительственной группы по противодействию отмыванию грязных денег. Рф цинично нарушила свои обязательства по линии FATF, начав захватническую войну против Украины", говорится в сообщении советника ОП.

Подоляк отметил, что исключение россии существенно повысит стоимость ведения бизнеса. Так, внесение страны-агрессора в черный список "юрисдикций высокого риска" приведет к тому, что иностранным банкам и другим финучреждениям придется проводить дополнительные проверки при работе с российскими компаниями. Соответственно — зарубежным контрагентам станет дороже и невыгодно вести бизнес с россии.

Чиновник добавил, что это уменьшит возможности россии уклоняться от санкций, также ограничит способность вести международную торговлю, усложнит осуществление платежей за экспорт и импорт.

Что еще стоит знать

Напомним, СМИ сообщали, что десятый пакет санкций ЕС будет готов в середине февраля. Они ударят по русскому военно-промышленному комплексу. Планируется ввести санкции против четырех российских банков.

Добавим, что Европейский совет продлил на шесть месяцев экономические санкции против россии. Впервые ограничения ввели в 2014 году в ответ на агрессию россии против Украины.

Также мы писали, что по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0 %.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:23 Долг за коммуналку составил 35,35 млрд грн: за какие услуги не платят украинцы

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

08:13 Макрон провел переговоры с главой МИД Китая: обсуждали Украину

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

08:11 ВСУ за сутки ликвидировали еще 700 оккупантов: Генштаб о свежих потерях армии рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 День единения Украины: что известно об основанном накануне войны празднике

07:55 "Судьба чемпионства решится в последних турах": Гвардиола о победе "Сити" над "Арсеналом"

07:54 РФ поменяла тактику массированных ракетных атак на Украину, — Ермак

07:45 ​​​ О чем будет говорить путин 21 февраля в обращении к парламенту рф несмотря на отсутствие успехов: прогноз ISW

Новина з відео

07:41 Именины Анны 16 февраля: поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Новина з відео

07:41 Именины Анны 16 февраля: поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:25 "Бенфика" победила "Брюгге": Яремчук не сыграл с бывшей командой

Новина з відео

06:15 Вручение повесток на границе: что нужно знать выезжающим или возвращающимся

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:21 Должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе, — Зеленский

Новина з відео

21:47 Враг пытается уничтожить это место: Комаров показал кадры из засекреченного "Центра принятия решений"

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Новина з відео

18:33 Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Актуальное по теме

None 16 Февраль 08:25

Долг за коммуналку составил 35,35 млрд грн: за какие услуги не платят украинцы

None 16 Февраль 08:11

Макрон провел переговоры с главой МИД Китая: обсуждали Украину

None 16 Февраль 08:13

Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

None 15 Февраль 09:50

День единения Украины: что известно об основанном накануне войны празднике

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB