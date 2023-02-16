Украина настаивает на исключении россии из FATF

На следующей неделе будут инициировать соответствующий процесс

Украина настаивает на исключении россии из Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). На следующей неделе будет инициировать соответствующий процесс.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в Telegram.

Что позволит исключение россии из FATF

Как отметил Подоляк, после выхода россии из Международной группы иностранным компаниям придется гораздо больше тратить на инвестирование в рф. Также перевод денег в россию станет проблематичным.

"На следующей неделе мы инициируем исключение россии, являющейся спонсором терроризма, из членов FATF — межправительственной группы по противодействию отмыванию грязных денег. Рф цинично нарушила свои обязательства по линии FATF, начав захватническую войну против Украины", — говорится в сообщении советника ОП.

Подоляк отметил, что исключение россии существенно повысит стоимость ведения бизнеса. Так, внесение страны-агрессора в черный список "юрисдикций высокого риска" приведет к тому, что иностранным банкам и другим финучреждениям придется проводить дополнительные проверки при работе с российскими компаниями. Соответственно — зарубежным контрагентам станет дороже и невыгодно вести бизнес с россии.

Чиновник добавил, что это уменьшит возможности россии уклоняться от санкций, также ограничит способность вести международную торговлю, усложнит осуществление платежей за экспорт и импорт.

Что еще стоит знать

Напомним, СМИ сообщали, что десятый пакет санкций ЕС будет готов в середине февраля. Они ударят по русскому военно-промышленному комплексу. Планируется ввести санкции против четырех российских банков.

Добавим, что Европейский совет продлил на шесть месяцев экономические санкции против россии. Впервые ограничения ввели в 2014 году в ответ на агрессию россии против Украины.

Также мы писали, что по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0 %.