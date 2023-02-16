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Україна наполягає на виключенні росії із FATF, — Подоляк

16 лютого 2023 07:44
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Україна наполягає на виключенні росії із FATF
Наступного тижня ініціюватимуть відповідний процес
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Україна наполягає на виключенні росії з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Наступного тижня ініціюватиме відповідний процес.

Про це повідомив радник глави Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк у Telegram.

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Як зазначив Подоляк, після виходу росії з Міжнародної групи  іноземним компаніям доведеться значно більше витрачати на інвестування в рф. Також переказ грошей в росію стане проблематичним.

"Наступного тижня ми ініціюємо виключення Росії, яка є спонсором тероризму, із членів FATF міжурядової групи з протидії відмиванню брудних грошей. РФ цинічно порушила свої зобов'язання по лінії FATF, розпочавши загарбницьку війну проти України", — йдеться у повідомленні радника ОП.

Подоляк зауважив, що виключення рф суттєво підвищить вартість ведення бізнесу. Так, внесення країни-агресора до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" призведе до того, що іноземним банкам та іншим фінустановам доведеться проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими компаніями. Відповідно — зарубіжним контрагентам стане дорожче та невигідно вести бізнес з росії.

Посадовець додав, що це зменшить можливості росії ухилятися від санкцій, також обмежить здатність вести міжнародну торгівлю, ускладнить здійснення платежів за експорт та імпорт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що десятий пакет санкцій ЄС буде готовий у середині лютого. Вони вдарять по російському військово-промисловому комплексу. Планують запровадити санкції проти чотирьох російських банків.

Додамо, що Європейська рада продовжила на шість місяців економічні санкції проти росії. Вперше обмеження запровадили у 2014 році у відповідь на агресію рф проти України.

Також ми писали, що за прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.

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