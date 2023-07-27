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Украина получила 1,5 млрд долларов под гарантии правительства Японии

27 июля 2023 19:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина получила 1,5 млрд долларов под гарантии правительства Японии
Правительство Японии. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В государственный бюджет Украины поступило 1,5 млрд долларов гарантий Японии через механизм Всемирного банка. Средства будут направлены на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Средства от Японии

Как известно, средства ссуды предоставляются под гарантии Правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка.

"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения", — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он также поблагодарил японское правительство за неустанную поддержку во время голосования в G7, а также команду Всемирного банка.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России Украина получила более 581 млн долларов США льготного финансирования от Правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).

Напомним, что Европейский Союз стал лидером по объему финансирования бюджета Украины с начала войны. С начала полномасштабной войны Украина получила от ЕС более 19 млрд. долларов.

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