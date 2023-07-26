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Євросоюз обійшов США за обсягами фінансової допомоги Україні

26 липня 2023 16:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Євросоюз обійшов США за обсягами фінансової допомоги Україні
Спільне засідання уряду України та Єврокомісії. Фото: European Commission/Facebook
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Європейський Союз став лідером за обсягами фінансування бюджету України з початку війни. З початку повномасштабної війни Україна отримала від ЄС понад 19 млрд доларів.  

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Нардеп нагадав, що Єврокомісія оголосила про виділення Україні 1,5 млрд євро шостого траншу з пакета макрофінансової допомоги" від ЄС у 2023 році.

"Як йдеться у пресрелізі Єврокомісії, рішення про виділення чергового траншу було ухвалено з врахуванням прийнятного прогресу в імплементації узгоджених умов політики та дотримання вимог до звітності, спрямованих на забезпечення прозорого та ефективного використання коштів. Україна досягла важливого прогресу у забезпеченні фінансової стабільності, зміцненні верховенства права, реформуванні своєї газової системи, стимулюванні енергоефективності та  впровадження кращого бізнес-клімату", — зазначив Гетманцев. 

Депутат також зауважив, що рішення про виділення цього траншу розблоковує виплату двох наступних траншів на суму 1,5 мільярда євро кожен у серпні та вересні цього року.

Гетманцев зауважив, що кошти від ЄС надаються на умовах пільгових кредитів. Строк кредиту — 35 років, передбачена повна компенсація відсотків за обслуговування за рахунок країн ЄС у разі виконання умов меморандуму і реалізації реформ. А надані кошти спрямовуються на пріоритетні невійськові бюджетні видатки, насамперед на підтримку громадян. 

Євросоюз став лідером за обсягами підтримки України 

"Від початку року за діючим пакетом МФД+ Україна отримала від ЄС 10,5 млрд євро (із 18 млрд євро запланованих). Таким чином, з боку ЄС на фінансування бюджету у 2023 році спрямовано 11,43 млрд дол., з початку повномасштабної війни 19,39 млрд дол. (без врахування індивідуальних грантів і позик від країн ЄС). Це третина від всього зовнішнього фінансування бюджету, починаючи з 24 лютого", — зазначив нардеп. 

Він наголосив, що останній транш робить ЄС лідером за обсягом бюджетної підтримки з початку війни, слідом за яким відразу йдуть США із 19,18 млрд дол. (в т.ч. 7,2 млрд дол. у 2023 році).

"Загалом же уся підтримка ЄС (військова, гуманітарна, фінансова) на потреби України та країн, що приймали українських біженців, з початку повномасштабної війни сягнула вже 76 млрд євро", — написав Гетманцев. 

Данило Гетманцев про макрофінансову допомогу ЄС

Нагадаємо, 25 липня Єврокомісія оголосила, що перерахувала черговий транш макрофінансової допомоги в обсязі 1,5 млрд євро.

Також повідомлялося, що у ЄС обговорять можливість скасування заборони на експорт зерна з України.

Відомо також, що ЄС ухвалив рішення збільшити виробництво боєприпасів та ракет.

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