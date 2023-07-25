Украина получила очередной транш от Еврокомиссии: что известно

Президент Украины В. Зеленский и глава Еврокомиссии У. фон дер Ляен. Фото: Офис Президента

Западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Так, Еврокомиссия перечислила очередной транш макрофинансовой помощи в объеме €1.5 миллиарда.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

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В конце прошлого года в ЕС согласовали пакет макрофинансовой помощи для Украины в объеме 18 млрд. евро. Из этой суммы в течение 2023 года Украине насчитывают по 1,5 миллиарда ежемесячно. Такая помощь предназначена для поддержания дееспособности государства.

Так, во вторник, 25 июля, Украине поступил шестой транш.

"Я решительно осуждаю удары России по украинским зерновым хранилищам и по экспортной инфраструктуре. Россия продолжает свою безжалостную войну, но мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 миллиарда евро, чтобы обеспечить дееспособность государства и для восстановления инфраструктуры", — отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дэр Ляен.

В то же время в Министерстве финансов отметили, что средства предоставляют на беспрецедентно льготных условиях.

"С начала полномасштабной войны ЕС направил в Украину 17,7 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности в стране, а также помогают финансировать приоритетные расходы госбюджета вовремя и в полном объеме. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть важную роль в экономической стабильности в нашей стране", —рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Напомним, в ЕС обсудят возможность отмены запрета на экспорт зерна из Украины.

Также ЕС принял решение увеличить производство боеприпасов и ракет.