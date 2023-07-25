Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украина получила очередной транш от Еврокомиссии: что известно arrow

Украина получила очередной транш от Еврокомиссии: что известно

25 июля 2023 14:52
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Украина получила очередной транш от Еврокомиссии: что известно
Президент Украины В. Зеленский и глава Еврокомиссии У. фон дер Ляен. Фото: Офис Президента
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Так, Еврокомиссия перечислила очередной транш макрофинансовой помощи в объеме €1.5 миллиарда.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

Читайте также:

Как Еврокомиссия помогает Украине

В конце прошлого года в ЕС согласовали пакет макрофинансовой помощи для Украины в объеме 18 млрд. евро. Из этой суммы в течение 2023 года Украине насчитывают по 1,5 миллиарда ежемесячно. Такая помощь предназначена для поддержания дееспособности государства.

Так, во вторник, 25 июля, Украине поступил шестой транш.

"Я решительно осуждаю удары России по украинским зерновым хранилищам и по экспортной инфраструктуре. Россия продолжает свою безжалостную войну, но мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 миллиарда евро, чтобы обеспечить дееспособность государства и для восстановления инфраструктуры", — отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дэр Ляен.

В то же время в Министерстве финансов отметили, что средства предоставляют на беспрецедентно льготных условиях.

"С начала полномасштабной войны ЕС направил в Украину 17,7 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности в стране, а также помогают финансировать приоритетные расходы госбюджета вовремя и в полном объеме. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть важную роль в экономической стабильности в нашей стране", —рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Напомним, в ЕС обсудят возможность отмены запрета на экспорт зерна из Украины.

Также ЕС принял решение увеличить производство боеприпасов и ракет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз