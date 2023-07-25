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У ЄС обговорять можливість скасування заборони на експорт зерна з України, — Bloomberg

25 липня 2023 11:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Експорт зерна з України — у ЄС обговорять можливість скасування заборони
Зерно готують до експорту. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У вівторок, 25 липня, у Брюсселі голови Міністерств сільського господарства Європейського Союзу (ЄС) обговорять питання сприяння експорту українського зерна. Зокрема, торкнуться заборони щодо постачання збіжжя у низку східноєвропейських країн.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Перегляд заборони на експорт зерна з України

Як зазначає агенція, питання сприяння експорту українського зерна загострилось на тлі нещодавніх російських ударів по портовій інфраструктурі в Україні.

Представники країн ЄС мають намір розглянути заперечення кількох східноєвропейських держав, які заявили, що не планують дозволяти імпорт українського зерна після закінчення чинної заборони. Вона добігає кінця в середині вересня 2023 року.

Bloomberg зауважує, що упродовж цієї ночі Росія атакувала різні українські регіони за допомогою безпілотників, націлившись на столицю України уже вшосте цього місяця. Усі безпілотники Shahed збили на підході до столиці.

На тлі ситуації в Україні з експортом зерна ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,6% у Чикаго до 7,7725 доларів за бушель, що є найвищим рівнем з 21 лютого поточного року. Ф'ючерси підвищились на біржовий ліміт попереднього дня. Кукурудза з поставкою у грудні подорожчала на 0,7%.

Як відомо, на початку травня 2023 року у Європейській Комісії оголосили про застосування превентивних заходів проти українського імпорту, що обмежують поставки агропродукції до п'яти країн єврозони. Заходи назвали "виключними та тимчасовими", адже постачання дешевої продукції з України "збивали ціни" місцевих фермерів. Дію заборони влітку продовжили до середини вересня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні створять маршрут для тимчасового експорту продовольства через Чорне море. Таке рішення ухвалили після того, як Росія вийшла із "зернової ініціативи".

Також ми писали, що попри те, що Росія вирішила відмовитися від участі у "зерновій угоді" та можливі атаки на цивільні кораблі, Україна розглядає можливість відновлення експорту зернових. При цьому Україні не потрібна підтримка РФ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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