Украина подписала меморандум с польским газовым оператором о сотрудничестве: детали сделки

Подписание меморандума

На конференции "E23: PL for UA. Польско-украинское партнерство по развитию энергетической безопасности будущего" в Варшаве, оператор ГТС Украины и польский оператор "Gaz-System S.A." подписали меморандум о сотрудничестве по совершенствованию межгосударственного трубопроводного сообщения между Польшей и Украиной. Этот документ будет способствовать ускорению работ по созданию интегрированного газового хаба в Восточной Европе.

Об єтом сообщает Минэнерго.

Подписание меморандума

Замминистр энергетики Украины Юлия Подкоморная отметила, что продолжение сотрудничества и развитие возможностей Балтийского газопровода, интерконнекторов с Литвой и Словакией, могут привести к созданию мощного газового коридора.

Меморандум также предусматривает создание исследовательской платформы для транспортировки возобновляемых газов, таких как биометан и водород, и реализации соответствующих пилотных проектов. Целью является обеспечение независимости от энергоносителей страны-агрессора.

Эти соглашения представляют собой важный шаг в обеспечении энергетической безопасности региона и позволяют странам работать вместе в направлении общей цели. Это также открывает новые перспективы для развития возобновляемых источников энергии и повышения эффективности их использования.

Напомним, российские массированные ракетные удары повредили более трехсот объектов по добыче "голубого топлива". По предварительным оценкам, потеряны газодобывающие мощности на примерно 700 млн долларов.

Крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", которая с осени прошлого года перешла в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.