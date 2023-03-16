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Україна підписала меморандум із польським газовим оператором про співпрацю: деталі угоди

16 березня 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Підписання меморандуму
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На конференції "E23: PL for UA. Польсько-українське партнерство з розвитку енергетичної безпеки майбутнього" у Варшаві, оператор ГТС України та польський оператор "Gaz-System SA" підписали меморандум про співпрацю щодо вдосконалення міждержавного трубопровідного сполучення між Польщею та Україною. Цей документ сприятиме прискоренню робіт зі створення інтегрованого газового хаба у Східній Європі.

Про це повідомляє Міненерго.

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Підписання меморандуму

Заступник міністра енергетики України Юлія Підкоморна зазначила, що продовження співпраці та розвиток можливостей Балтійського газопроводу, інтерконекторів з Литвою та Словаччиною можуть призвести до створення потужного газового коридору.

Меморандум також передбачає створення дослідницької платформи для транспортування відновлюваних газів, таких як біометан та водень та реалізації відповідних пілотних проєктів. Метою є забезпечення незалежності від енергоносіїв країни-агресора.

Ці угоди є важливим кроком у забезпеченні енергетичної безпеки регіону та дозволяють країнам працювати разом у напрямку спільної мети. Це також відкриває нові перспективи для розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищення ефективності їх використання.

Нагадаємо, російські масовані ракетні удари пошкодили понад триста об'єктів з видобутку "блакитного палива". За попередніми оцінками, втрачено газодобувні потужності приблизно на 700 млн доларів.

Найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яка з осені минулого року перейшла у власність держави, планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.

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