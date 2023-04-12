​​​​​Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу и еще одну страну Европы

В компании "Укрэнерго". Фото: пресс-служба Укрэнерго

Украинская энергосистема производит достаточно электроэнергии для собственных нужд. Кроме того, начался экспорт электроэнергии сразу в две страны Европы.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

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Ситуация в энергосистеме

Украинская энергетическая система на 12 апреля производит штатный объем электроэнергии.

Этот объем полностью обеспечивает потребность потребителей в Украине.

Кроме того, в энергосистеме есть даже достаточный резерв мощности.

Экспорт электроэнергии

Ввиду этого Украина получила возможность экспортировать электроэнергию в соседние страны.

Так, в Молдову экспортируется от 30 до 95 МВт в разное время суток.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 12 апреля, Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу.

Объем экспорта в это соседнее государство составляет до 75 МВт в разные часы.

Просьба от Укрэнерго

Вместе с тем в компании "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой диверсифицировать использование электроэнергии.

"Просим, по возможности, переносить использование мощной техники в ночные и дневные часы. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему, которая испытала тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться", — подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, 10 апреля Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. На аукционе было распределено 51% всей доступной пропускной способности сетей по четырем участникам.