Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу и еще одну страну Европы
Украинская энергосистема производит достаточно электроэнергии для собственных нужд. Кроме того, начался экспорт электроэнергии сразу в две страны Европы.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
Ситуация в энергосистеме
Украинская энергетическая система на 12 апреля производит штатный объем электроэнергии.
Этот объем полностью обеспечивает потребность потребителей в Украине.
Кроме того, в энергосистеме есть даже достаточный резерв мощности.
Экспорт электроэнергии
Ввиду этого Украина получила возможность экспортировать электроэнергию в соседние страны.
Так, в Молдову экспортируется от 30 до 95 МВт в разное время суток.
Кроме того, с сегодняшнего дня, 12 апреля, Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу.
Объем экспорта в это соседнее государство составляет до 75 МВт в разные часы.
Просьба от Укрэнерго
Вместе с тем в компании "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой диверсифицировать использование электроэнергии.
"Просим, по возможности, переносить использование мощной техники в ночные и дневные часы. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему, которая испытала тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться", — подчеркнули в Укрэнерго.
Напомним, 10 апреля Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. На аукционе было распределено 51% всей доступной пропускной способности сетей по четырем участникам.