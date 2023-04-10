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Укренерго провела перший аукціон з експорту електроенергії

10 квітня 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Укренерго провела перший аукціон з експорту електроенергії
Укренерго провела аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови. Фото: Дзеркало тижня
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Укренерго провела перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови на день постачання 11 квітня. На аукціоні було розподілено 51% усієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Аукціон

У повідомленні йдеться, що аукціон показав, що Україна продовжує експортувати електроенергію до інших країн, незважаючи на військовий конфлікт на сході України та пов'язані з ним ризики.

Важливо відзначити, що доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах, що дозволяє гнучкіше реагувати на зміну ситуації в енергетичному секторі. Зокрема, сьогодні відбудеться аукціон із розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня. Також узгоджується можливість відкриття експорту до Словаччини.

Міненерго України ухвалило рішення про відновлення експорту електроенергії до Європи при першочерговому забезпеченні українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі. Це свідчить про те, що Україна прагне використати свій енергетичний потенціал та взаємодіяти з іншими країнами у регіоні. Однак, необхідно враховувати можливі ризики, пов'язані з військовим конфліктом у східній Україні.

Нагадаємо, що генерація енергосистеми України повністю і навіть із запасом забезпечує всі потреби вітчизняних споживачів. Водночас через негоду пошкоджено розподільчі системи у Чернівецькій області.

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