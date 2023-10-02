Украина попала в топ стран с самой современной экономикой с доходами ниже средних
Украина попала в тройку лидеров среди самых инновационных экономик в мире. Наше государство вошло именно в список тех стран, которые имеют доходы ниже среднего.
Об этом говорится в отчете The World Intellectual Property Organization (WIPO).
Рейтинг стран
Глядя на рейтинг, можно увидеть, что он делится на группы стран, имеющих разный уровень дохода.
Классификация на группы
Первая группа — это страны с высокими доходами, а именно:
- Швейцария,
- Швеция,
- США.
Вторая группа — государства с доходами выше среднего, а именно:
- Китай,
- Малайзия,
- Болгария.
Третья группа — это страны с доходами ниже среднего:
- Индия,
- Вьетнам,
- Украина.
И четвертая группа — это низкие доходы, среди которых:
- Руанда,
- Мадагаскар,
- Того.
Украина в рейтинге определяется следующими характеристиками:
- уровень финансирования государством средних школ в расчете на учащегося,
- соотношение учащихся и учителей,
- трудоустройство женщин с высшим образованием,
- экспорт IT услуг.
Напомним, в результате пролонгации запрета на экспорт украинской агропродукции в отдельные страны Европейского Союза объемы внешней торговли Украины снизятся. Соответственно, уменьшатся объемы валютных поступлений в страну.