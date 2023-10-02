Украина попала в топ стран с самой современной экономикой с доходами ниже средних

Заседание секторальной рабочей группы "Гуманитарное разминирование". Фото: Минэкономики Украины

Украина попала в тройку лидеров среди самых инновационных экономик в мире. Наше государство вошло именно в список тех стран, которые имеют доходы ниже среднего.

Об этом говорится в отчете The World Intellectual Property Organization (WIPO).

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Рейтинг стран

Глядя на рейтинг, можно увидеть, что он делится на группы стран, имеющих разный уровень дохода.

Рейтинг доходов стран. Источник: WIPO

Классификация на группы

Первая группа — это страны с высокими доходами, а именно:

Швейцария,

Швеция,

США.

Вторая группа — государства с доходами выше среднего, а именно:

Китай,

Малайзия,

Болгария.

Третья группа — это страны с доходами ниже среднего:

Индия,

Вьетнам,

Украина.

И четвертая группа — это низкие доходы, среди которых:

Руанда,

Мадагаскар,

Того.

Украина в рейтинге определяется следующими характеристиками:

уровень финансирования государством средних школ в расчете на учащегося,

соотношение учащихся и учителей,

трудоустройство женщин с высшим образованием,

экспорт IT услуг.

Напомним, в результате пролонгации запрета на экспорт украинской агропродукции в отдельные страны Европейского Союза объемы внешней торговли Украины снизятся. Соответственно, уменьшатся объемы валютных поступлений в страну.