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Украина попала в топ стран с самой современной экономикой с доходами ниже средних

2 октября 2023 11:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина попала в топ стран с самой современной экономикой с доходами ниже средних
Заседание секторальной рабочей группы "Гуманитарное разминирование". Фото: Минэкономики Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина попала в тройку лидеров среди самых инновационных экономик в мире. Наше государство вошло именно в список тех стран, которые имеют доходы ниже среднего.

Об этом говорится в отчете The World Intellectual Property Organization (WIPO).

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Рейтинг стран

Глядя на рейтинг, можно увидеть, что он делится на группы стран, имеющих разный уровень дохода.

рейтинг доходов стран
Рейтинг доходов стран. Источник: WIPO

Классификация на группы

Первая группа — это страны с высокими доходами, а именно:

  • Швейцария,
  • Швеция,
  • США.

Вторая группа — государства с доходами выше среднего, а именно:

  • Китай,
  • Малайзия,
  • Болгария.

Третья группа — это страны с доходами ниже среднего:

  • Индия,
  • Вьетнам,
  • Украина.

И четвертая группа — это низкие доходы, среди которых:

  • Руанда,
  • Мадагаскар,
  • Того.

Украина в рейтинге определяется следующими характеристиками:

  • уровень финансирования государством средних школ в расчете на учащегося,
  • соотношение учащихся и учителей,
  • трудоустройство женщин с высшим образованием,
  • экспорт IT услуг.

Напомним, в результате пролонгации запрета на экспорт украинской агропродукции в отдельные страны Европейского Союза объемы внешней торговли Украины снизятся. Соответственно, уменьшатся объемы валютных поступлений в страну.

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