Яку ціну заплатять українські фермери за продовження заборони українського агроекспорту в ЄС

Польові роботи. Фото: google.com

Внаслідок пролонгації заборони на експорт української агропродукції до окремих країн Європейського Союзу обсяги зовнішньої торгівлі України знизяться. Відповідно, зменшаться об’єми валютних надходжень в країну.

Про це попереджає директорка Всеукраїнського аграрного форуму Марія Дідух в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE.

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Результатом обмеження можливостей для експорту стане те, що до кінцевого аграрія, фермера кошти не надходитимуть в тих обсягах, на які він розраховував. Це відбуватиметься через неможливість реалізувати власну продукцію. Відповідно, фермери не матимуть фінансових ресурсів для закупівлі добрив, насіння, проведення успішної осінньої та весняної посівної кампанії. Якщо навіть проведуть, то на менших площах або без достатньої кількості добрив. Внаслідок цього зменшиться валовий врожай.

"Хтось може заперечити: мовляв, минулого року теж попереджали про зниження врожаїв, але по факту ми мали навіть більші врожаї, ніж очікували. Це вірно. Але те, що ми зараз маємо врожай, відбулося завдяки господу богу і сприятливій погоді", — пояснює Марія Дідух, додаючи, що площі під посівами були зменшені вже цього року, особливо під озимими культурами.

Також не були внесені в достатній кількості добрива, що стало результатом браку фінансових ресурсів. Але сподіватися на сприятливі погодні умови наступного року не варто.

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Нагадаємо, за оцінками Національного банку України, продовження торговельних обмежень окремими європейськими країнами після 15 вересня матиме наслідком втрати для українського експорту на рівні близько 600 млн доларів у ІІ півріччі 2023 року.

В травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня. Згадана п’ятірка країн заявляла про наміри продовжити заборону на імпорт до кінця року і розширити її на деякі інші товари.

Для України критично важливо відновити експорт зерна. Фото: google.com

6 вересня на зустрічі з Європейською Комісією 22 посла з 27 країн-членів відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень на імпорт українського зерна.

Вже 12 вересня Рада міністрів Польщі закликала Єврокомісію продовжити після 15 вересня заборону на імпорт з України чотирьох видів сільськогосподарської продукції.

А 14 вересня Національні збори Болгарії ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції.

15 вересня стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Разом з тим Польща та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт українського зерна.

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Згодом Болгарія заявила, що хоче заборонити імпорт українського соняшника.

Наразі Єврокомісія роздумує, чи захищати країни ЄС у "зерновому конфлікті" з Україною.

Тим часом Польща підготувала транзитні коридори, через які Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. При цьому Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.

Конфлікт триває.

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Про те, коли і на яких умовах може бути відновлено повноцінний експорт української агропродукції в країни Європейського Союзу, читайте в інтерв’ю директорки Всеукраїнського аграрного форуму Марії Дідух для Новини.LIVE

