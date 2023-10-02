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Україна потрапила до топ країн з найсучаснішою економікою з доходами нижче середніх

2 жовтня 2023 11:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна потрапила до топ країн з найсучаснішою економікою з доходами нижче середніх
Засідання секторальної робочої групи «Гуманітарне розмінування». Фото: Мінекономіки України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна потрапила у трійку лідерів серед найінноваційніших економік у світі. Наша держава увійшла саме до переліку тих країн, які мають доходи нижче середнього. 

Про це зазначається у звіті The World Intellectual Property Organization (WIPO).

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Рейтинг країн

Дивлячись на рейтинг, можна побачити, що він поділяється на групи країн, які мають різний рівень доходу. 

рейтинг доходів країн
Рейтинг доходів країн. Джерело: WIPO

Класифікація на групи

Перша група — це країни з високими доходами, а саме:

  • Швейцарія,
  • Швеція,
  • США.

Друга група — держави з доходами вище середнього, а саме:

  • Китай,
  • Малайзія,
  • Болгарія.

Третя група — це країни з доходами нижче середнього:

  • Індія,
  • Вʼєтнам,
  • Україна. 

І четверта група — це низькі доходи, серед яких:

  • Руанда,
  • Мадагаскар,
  • Того.

Україна в рейтингу визначається такими характеристиками:

  • рівень фінансування державою середніх шкіл у розрахунку на учня,
  • співвідношення учнів і вчителів,
  • працевлаштування жінок з вищою освітою,
  • експорт IT-послуг. 

Нагадаємо, внаслідок пролонгації заборони на експорт української агропродукції до окремих країн Європейського Союзу обсяги зовнішньої торгівлі України знизяться. Відповідно, зменшаться об’єми валютних надходжень в країну.

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