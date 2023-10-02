Україна потрапила до топ країн з найсучаснішою економікою з доходами нижче середніх
Україна потрапила у трійку лідерів серед найінноваційніших економік у світі. Наша держава увійшла саме до переліку тих країн, які мають доходи нижче середнього.
Про це зазначається у звіті The World Intellectual Property Organization (WIPO).
Рейтинг країн
Дивлячись на рейтинг, можна побачити, що він поділяється на групи країн, які мають різний рівень доходу.
Класифікація на групи
Перша група — це країни з високими доходами, а саме:
- Швейцарія,
- Швеція,
- США.
Друга група — держави з доходами вище середнього, а саме:
- Китай,
- Малайзія,
- Болгарія.
Третя група — це країни з доходами нижче середнього:
- Індія,
- Вʼєтнам,
- Україна.
І четверта група — це низькі доходи, серед яких:
- Руанда,
- Мадагаскар,
- Того.
Україна в рейтингу визначається такими характеристиками:
- рівень фінансування державою середніх шкіл у розрахунку на учня,
- співвідношення учнів і вчителів,
- працевлаштування жінок з вищою освітою,
- експорт IT-послуг.
Нагадаємо, внаслідок пролонгації заборони на експорт української агропродукції до окремих країн Європейського Союзу обсяги зовнішньої торгівлі України знизяться. Відповідно, зменшаться об’єми валютних надходжень в країну.