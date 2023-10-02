Україна потрапила до топ країн з найсучаснішою економікою з доходами нижче середніх

Засідання секторальної робочої групи «Гуманітарне розмінування». Фото: Мінекономіки України

Україна потрапила у трійку лідерів серед найінноваційніших економік у світі. Наша держава увійшла саме до переліку тих країн, які мають доходи нижче середнього.

Про це зазначається у звіті The World Intellectual Property Organization (WIPO).

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Рейтинг країн

Дивлячись на рейтинг, можна побачити, що він поділяється на групи країн, які мають різний рівень доходу.

Рейтинг доходів країн. Джерело: WIPO

Класифікація на групи

Перша група — це країни з високими доходами, а саме:

Швейцарія,

Швеція,

США.

Друга група — держави з доходами вище середнього, а саме:

Китай,

Малайзія,

Болгарія.

Третя група — це країни з доходами нижче середнього:

Індія,

Вʼєтнам,

Україна.

І четверта група — це низькі доходи, серед яких:

Руанда,

Мадагаскар,

Того.

Україна в рейтингу визначається такими характеристиками:

рівень фінансування державою середніх шкіл у розрахунку на учня,

співвідношення учнів і вчителів,

працевлаштування жінок з вищою освітою,

експорт IT-послуг.

Нагадаємо, внаслідок пролонгації заборони на експорт української агропродукції до окремих країн Європейського Союзу обсяги зовнішньої торгівлі України знизяться. Відповідно, зменшаться об’єми валютних надходжень в країну.