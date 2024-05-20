Долг Украины перед МВФ

Атриум Международного Валютного Фонда. Фото иллюстративное: imf.org

Украина оказалась в антирейтинге МВФ. По уровню задолженности перед международным кредитором наша страна занимает третье место в мире. Больше долгов только у Аргентины и Египта.

Об этом сообщает издание Ceoworld, ссылаясь на отчет МВФ.

Читайте также:

Почти десять миллиардов долларов долга

Согласно данным МВФ, задолженность Украины составляет почти 5% ВВП. В пятерку крупнейших должников МВФ попали страны Южной Америки, Африки и Южной Азии:

Аргентина — 30 987 500 000 долларов;

Египет — 10 854 130 844 долларов;

Украина — 9 004 759 174 долларов;

Пакистан — 6 546 500 003 долларов;

Эквадор — 5 768 162 502 долларов.

Рейтинг должников МВФ. Скриншот: ceoworld.biz

Государства берут кредиты у МВФ, чтобы преодолеть экономический кризис, стабилизировать свою валюту и смягчить трудности с платежным балансом.

Напомним, в ходе переговоров по реструктуризации евробондов частные кредиторы Украины настаивают на возобновлении выплат уже с 2025 года.

Также мы сообщали, что МВФ выступает за замораживание расходов на сосферу в Украине.