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Украина попала в антирейтинг МВФ — инфографика

20 мая 2024 01:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Долг Украины перед МВФ
Атриум Международного Валютного Фонда. Фото иллюстративное: imf.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украина оказалась в антирейтинге МВФ. По уровню задолженности перед международным кредитором наша страна занимает третье место в мире. Больше долгов только у Аргентины и Египта.

Об этом сообщает издание Ceoworld, ссылаясь на отчет МВФ.

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Согласно данным МВФ, задолженность Украины составляет почти 5% ВВП. В пятерку крупнейших должников МВФ попали страны Южной Америки, Африки и Южной Азии:

  • Аргентина — 30 987 500 000 долларов;
  • Египет — 10 854 130 844 долларов;
  • Украина — 9 004 759 174 долларов;
  • Пакистан — 6 546 500 003 долларов;
  • Эквадор — 5 768 162 502 долларов.
Украина в списке крупнейших должников МВФ
Рейтинг должников МВФ. Скриншот: ceoworld.biz

Государства берут кредиты у МВФ, чтобы преодолеть экономический кризис, стабилизировать свою валюту и смягчить трудности с платежным балансом.

Напомним, в ходе переговоров по реструктуризации евробондов частные кредиторы Украины настаивают на возобновлении выплат уже с 2025 года.

Также мы сообщали, что МВФ выступает за замораживание расходов на сосферу в Украине.

МВФ
война
рейтинг
Украина
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