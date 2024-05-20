Долг Украины перед МВФ

Украина попала в антирейтинг МВФ — инфографика
Украина оказалась в антирейтинге МВФ. По уровню задолженности перед международным кредитором наша страна занимает третье место в мире. Больше долгов только у Аргентины и Египта.
Об этом сообщает издание Ceoworld, ссылаясь на отчет МВФ.
Почти десять миллиардов долларов долга
Согласно данным МВФ, задолженность Украины составляет почти 5% ВВП. В пятерку крупнейших должников МВФ попали страны Южной Америки, Африки и Южной Азии:
- Аргентина — 30 987 500 000 долларов;
- Египет — 10 854 130 844 долларов;
- Украина — 9 004 759 174 долларов;
- Пакистан — 6 546 500 003 долларов;
- Эквадор — 5 768 162 502 долларов.
Государства берут кредиты у МВФ, чтобы преодолеть экономический кризис, стабилизировать свою валюту и смягчить трудности с платежным балансом.
Напомним, в ходе переговоров по реструктуризации евробондов частные кредиторы Украины настаивают на возобновлении выплат уже с 2025 года.
Также мы сообщали, что МВФ выступает за замораживание расходов на сосферу в Украине.
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