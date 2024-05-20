Борг України перед МВФ

Україна потрапила в антирейтинг МВФ — інфографіка
Україна опинилась в антирейтингу МВФ. За рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором наша країна на третьому місці у світі. Більше боргів тільки в Аргентини та Єгипту.
Про це повідомляє видання Ceoworld, посилаючись на звіт МВФ.
Майже десять мільярдів доларів боргу
Згідно з даними МВФ заборгованість України становить майже 5% ВВП. У п'ятірку набільших боржників МВФ потрапили країни Південної Америки, Африки та Південної Азії:
- Аргентина — 30 987 500 000 доларів;
- Єгипет — 10 854 130 844 доларів;
- Україна — 9 004 759 174 доларів;
- Пакистан — 6 546 500 003 доларів;
- Еквадор — 5 768 162 502 доларів.
Держави позичають гроші у МВФ, аби подолати економічну кризу, стабілізувати свою валюту і пом’якшити труднощі із платіжним балансом.
Нагадаємо, у ході переговорів щодо реструктуризації євробондів приватні кредитори України наполягають на поновленні їм виплат уже з 2025 року.
Також ми повідомляли, що МВФ виступає за замороження витрат на соціальну сферу в Україні.
Читайте Новини.LIVE!