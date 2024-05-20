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Україна потрапила в антирейтинг МВФ — інфографіка

20 травня 2024 01:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Борг України перед МВФ
Атріум Міжнародного валютного фонду. Фото ілюстративне: imf.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Україна опинилась в антирейтингу МВФ. За рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором наша країна на третьому місці у світі. Більше боргів тільки в Аргентини та Єгипту. 

Про це повідомляє видання Ceoworld, посилаючись на звіт МВФ. 

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Згідно з даними МВФ заборгованість України становить майже 5% ВВП. У п'ятірку набільших боржників МВФ потрапили країни Південної Америки, Африки та Південної Азії:

  • Аргентина — 30 987 500 000 доларів;
  • Єгипет — 10 854 130 844 доларів;
  • Україна — 9 004 759 174 доларів;
  • Пакистан — 6 546 500 003 доларів;
  • Еквадор — 5 768 162 502 доларів.
Україна у списку найбільших боржників МВФ
Рейтинг боржників МВФ. Скриншот: ceoworld.biz

Держави позичають гроші у МВФ, аби подолати економічну кризу, стабілізувати свою валюту і пом’якшити труднощі із платіжним балансом.

Нагадаємо, у ході переговорів щодо реструктуризації євробондів приватні кредитори України наполягають на поновленні їм виплат уже з 2025 року.

Також ми повідомляли, що МВФ виступає за замороження витрат на соціальну сферу в Україні. 

МВФ
війна
рейтинг
Україна
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