Борг України перед МВФ

Атріум Міжнародного валютного фонду. Фото ілюстративне: imf.org

Україна опинилась в антирейтингу МВФ. За рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором наша країна на третьому місці у світі. Більше боргів тільки в Аргентини та Єгипту.

Про це повідомляє видання Ceoworld, посилаючись на звіт МВФ.

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Згідно з даними МВФ заборгованість України становить майже 5% ВВП. У п'ятірку набільших боржників МВФ потрапили країни Південної Америки, Африки та Південної Азії:

Аргентина — 30 987 500 000 доларів;

Єгипет — 10 854 130 844 доларів;

Україна — 9 004 759 174 доларів;

Пакистан — 6 546 500 003 доларів;

Еквадор — 5 768 162 502 доларів.

Рейтинг боржників МВФ. Скриншот: ceoworld.biz

Держави позичають гроші у МВФ, аби подолати економічну кризу, стабілізувати свою валюту і пом’якшити труднощі із платіжним балансом.

Нагадаємо, у ході переговорів щодо реструктуризації євробондів приватні кредитори України наполягають на поновленні їм виплат уже з 2025 року.

Також ми повідомляли, що МВФ виступає за замороження витрат на соціальну сферу в Україні.