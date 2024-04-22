Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow МВФ виступає за замороження витрат на соціальну сферу arrow

МВФ виступає за замороження витрат на соціальну сферу

22 квітня 2024 12:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії та соцвиплати — МВФ закликав уряд оптимізувати витрати
Гроші у гаманці. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Навесні 2024 року уряд України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновили Меморандум про співпрацю, затвердивши нові вимоги в тексті документа. Відповідно до них, влада повинна оптимізувати соціальні витрати та утриматися від підвищення соцстандартів у наступні роки.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику, оприлюдненого Міністерством фінансів.

Читайте також:

Умови щодо пенсійної системи та соцпідтримки українців

Серед іншого в документі зазначається, що український уряд мусить напрацювати концепцію запровадження додаткового рівня пенсійної системи в Україні. Однак це може бути реалізовано виключно за наявності відповідних соціально-економічних передумов.

У Меморандумі залишили попередній варіант підходу до формування пенсій і соціальних виплат. Документ містить застереження щодо підвищення пенсій та інших витрат на соціальну сферу. У фонді вважають, що український уряд в умовах війни повинен витрачати на соціальний напрям якомога менше коштів.

Як відомо, зараз всі пенсійні дотації, заробітні плати у бюджетній сфері та інші витрати покриває фінансування західних партнерів України. Всі кошти, які надходять від податків та зборів в державний бюджет, витрачають на оборонну сферу. Решта витрат забезпечуються за рахунок міжнародних коштів.

 

міжнародні фінанси
Джерело: Мінфін

З огляду на це, МВФ прописав конкретні умови, що стосуються бюджетних витрат. Згідно з підписаним Меморандумом, фонд наполягає на недопущенні:

  • введення нових спеціальних пенсій та зайвих пільг,
  • підвищення розмірів соцвиплат;
  • зниження законодавчо затвердженого пенсійного віку.

Фінансування соціальних виплат у 2024 році

За даними Мінфіну, у січні-березні поточного року із державного бюджету на соціальні виплати спрямували 117,3 млрд гривень, зокрема у березні — 40,7 млрд гривень.

З цієї суми 68 млрд гривень пішло на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, із них у березні — 22,7 млрд гривень. Також 17,2 млрд гривень спрямували на малозабезпечених сімей, на надання пільг та субсидій, із них у березні — 6,6 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про особливості перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня 2024 року. Відомо, коли надійдуть підвищені  виплати на рахунки.

Також ми писали, що Пенсійний фонд оприлюднив дані про середню пенсію станом на 1 квітня 2024 року. В Україні загалом налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, а середня виплата становить 5 743 гривні.

Мінфін
МВФ
пенсії
гроші
матеріальна допомога
соцвиплати
витрати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри