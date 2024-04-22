Пенсії та соцвиплати — МВФ закликав уряд оптимізувати витрати

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

Навесні 2024 року уряд України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновили Меморандум про співпрацю, затвердивши нові вимоги в тексті документа. Відповідно до них, влада повинна оптимізувати соціальні витрати та утриматися від підвищення соцстандартів у наступні роки.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику, оприлюдненого Міністерством фінансів.

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Умови щодо пенсійної системи та соцпідтримки українців

Серед іншого в документі зазначається, що український уряд мусить напрацювати концепцію запровадження додаткового рівня пенсійної системи в Україні. Однак це може бути реалізовано виключно за наявності відповідних соціально-економічних передумов.

У Меморандумі залишили попередній варіант підходу до формування пенсій і соціальних виплат. Документ містить застереження щодо підвищення пенсій та інших витрат на соціальну сферу. У фонді вважають, що український уряд в умовах війни повинен витрачати на соціальний напрям якомога менше коштів.

Як відомо, зараз всі пенсійні дотації, заробітні плати у бюджетній сфері та інші витрати покриває фінансування західних партнерів України. Всі кошти, які надходять від податків та зборів в державний бюджет, витрачають на оборонну сферу. Решта витрат забезпечуються за рахунок міжнародних коштів.

Джерело: Мінфін

З огляду на це, МВФ прописав конкретні умови, що стосуються бюджетних витрат. Згідно з підписаним Меморандумом, фонд наполягає на недопущенні:

введення нових спеціальних пенсій та зайвих пільг,

підвищення розмірів соцвиплат;

зниження законодавчо затвердженого пенсійного віку.

Фінансування соціальних виплат у 2024 році

За даними Мінфіну, у січні-березні поточного року із державного бюджету на соціальні виплати спрямували 117,3 млрд гривень, зокрема у березні — 40,7 млрд гривень.

З цієї суми 68 млрд гривень пішло на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, із них у березні — 22,7 млрд гривень. Також 17,2 млрд гривень спрямували на малозабезпечених сімей, на надання пільг та субсидій, із них у березні — 6,6 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про особливості перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня 2024 року. Відомо, коли надійдуть підвищені виплати на рахунки.

Також ми писали, що Пенсійний фонд оприлюднив дані про середню пенсію станом на 1 квітня 2024 року. В Україні загалом налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, а середня виплата становить 5 743 гривні.