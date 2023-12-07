Украина скоро может иметь проблемы с соцвыплатами — в чем причина

Женщина считает деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Американские конгрессмены должны согласовать финансовую помощь для Украины на следующий год. Однако, если этого не произойдет, могут быть проблемы с социальными выплатами.

Об этом заявила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа в комментарии для издания Forbes.

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По ее словам, из-за этого могут возникнуть сложности с социальной и гуманитарной помощью уже в январе 2024 года. Однако она не назвала конкретные объемы.

В свою очередь один из депутатов "Слуга народа" отметил, что правительство может столкнуться с нехваткой 20 миллиардов гривен на социальные выплаты в следующем месяце.

Что будет делать Украина

Пидласа подчеркнула, что в случае такого сценария Украина будет вынуждена сокращать расходы. Кроме того, в правительстве будут пытаться привлечь больше средств в госбюджет на внутреннем долговом рынке.

"Вариант с печатью гривны не желателен, но он может быть одной из опций, отметили на условиях анонимности депутат "Слуги народа" и собеседник Forbes в Кабмине", — добавили в материале.

Напомним, ранее мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).