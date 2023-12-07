Україна скоро може мати проблеми з соцвиплатами — в чому причина

Жінка рахує гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Американські конгресмени мають погодити фінансову допомогу для України на наступний рік. Проте якщо цього не станеться, можуть бути проблеми з соціальними виплатами.

Про це заявила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа в коментарі для видання Forbes.

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За її словами, через це можуть виникнути труднощі з соціальною та гуманітарною допомогою вже в січні 2024 року. Проте вона не назвала конкретних обсягів.

Своєю чергою один із депутатів "Слуга народу" зазначив, що уряд може зіштовхнутися з нестачею 20 мільярдів гривень на соціальні виплати в наступному місяці.

Що буде робити Україна

Підласа наголосила, що в разі такого сценарію Україна буде змушена скорочувати видатки. Крім того, в уряді будуть намагатися залучити більше коштів до держбюджету на внутрішньому борговому ринку.

"Варіант з друком гривні не бажаний, але він може бути однією з опцій, зазначили на умовах анонімності депутат "Слуги народу" та співрозмовник Forbes у Кабміні", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).