Украина создаст запас нефти и нефтепродуктов на случай кризиса: что сказано в законе
В Верховной Раде прошел регистрацию правительственный законопроект №9024 о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Им предусмотрено создание диверсифицированной системы хранения нефти и нефтепродуктов.
Об этом говорится на портале Верховной Рады Украины.
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Законопроект
Проект закона определяет основные правовые, организационные и финансово-экономические основы создания и функционирования системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.
Минимальные запасы, которые должны храниться на случай кризиса, определяются высшим из двух таких показателей: 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 день среднесуточного внутреннего потребления.
Указанные значения будет рассчитывать оператор запасов, которым будет выступать организация, созданная Кабинетом министров. В дальнейшем среднесуточные значения импорта и потребления должен утвердить орган центральной власти, который реализует политику в сфере топливо-энергетического комплекса.
По словам главы комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Даниила Гетманцева, в случае кризисной ситуации или непредвиденных обстоятельств в резервах будут запасы, которые будут покрывать не менее 61 день внутреннего потребления.
"После принятия закона закроем как выполненное еще одно наше евроинтеграционное обязательство, ведь наличие стратегического запаса топлива – это Директива Совета ЕС 2009/119 от 14 сентября 2009 г. и требование Соглашения об ассоциации", — сказал он.
Напомним, россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.
Также мы писали, что в Соединенных Штатах запасы сырой нефти достигли высочайшего уровня и продолжают превышать ожидания. Однако мировые цены на "черное золото" остаются стабильными благодаря перспективам повышения спроса на топливо в Китае.