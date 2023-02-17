Україна створить запас нафти та нафтопродуктів на випадок кризи

Запас нафти

У Верховній Раді пройшов реєстрацію урядовий законопроєкт №9024 щодо мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Їм передбачено створення диверсифікованої системи зберігання нафти та нафтопродуктів.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради України.

Законопроєкт

Проєкт закону визначає основні правові, організаційні та фінансово-економічні засади створення та функціонування системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Мінімальні запаси, які мають зберігатися на випадок кризи, визначаються найвищим із двох таких показників: 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 день середньодобового внутрішнього споживання.

Вказані значення розраховуватиме оператор запасів, яким виступатиме організація, створена Кабінетом Міністрів. Надалі середньодобові значення імпорту та споживання має затвердити орган центральної влади, який реалізує політику у сфері паливно-енергетичного комплексу.

За словами голови комітету ВР з питань фінансової та податкової політики Данила Гетьманцева, у разі кризової ситуації чи непередбачених обставин у резервах будуть запаси, які покриватимуть не менше 61 дня внутрішнього споживання.

"Після ухвалення закону закриємо як виконане ще одне наше євроінтеграційне зобов'язання, адже наявність стратегічного запасу палива – це Директива Ради ЄС 2009/119 від 14 вересня 2009 р. та вимога Угоди про асоціацію", - сказав він.

Нагадаємо, росії вдалося, попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити постачання нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.

Також ми писали, що у Сполучених Штатах запаси сирої нафти досягли найвищого рівня та продовжують перевищувати очікування. Однак світові ціни на "чорне золото" залишаються стабільними завдяки перспективам підвищення попиту на паливо у Китаї.