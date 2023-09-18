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Україна судитиметься з трьома країнами через заборону на імпорт зерна

18 вересня 2023 17:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна судитиметься з трьома країнами через заборону на імпорт зерна
Комбайн на полі. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна буде судитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їхню відмову скасувати заборону на імпорт сільськогосподарської продукції. Три країни виступили проти Єврокомісії, яка вирішила дозволити продаж українського зерна на території ЄС.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю виданню POLITICO.

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Заборони трьох країн мають на меті захистити своїх фермерів від різкого зростання експорту з України після блокади Росією українських портів на Чорному морі. 

"Важливо довести, що ці дії є юридично неправомірними. І саме тому ми розпочнемо судовий розгляд", — заявив Качка.

За його словами, Київ готується до заходів у відповідь на польський експорт фруктів та овочів.

Польща, Угорщина та Словаччина виступили проти рішення Європейської комісії, яка вирішила дозволити продаж українського зерна в ЄС.

Качка стверджує, що відкритий виклик Брюсселю з боку трьох країн є не лише внутрішньою справою ЄС, але й викликає те, що він назвав "найбільшим системним занепокоєнням" — чи можуть міжнародні торговельні партнери довіряти тому, що Брюссель говорить від імені ЄС.

"Протягом багатьох років саме Європейська комісія є інституцією, яка веде торговельні переговори та розробляє торговельну політику для всього ЄС. І ми працювали на цій основі", — сказав Качка.

За його словами, системний підхід Будапешта і Варшави ігнорувати позицію інституцій ЄС у торговельній політиці стане проблемою для ЄС в цілому, тому що там немає єдності.

Качка наголосив, що Київ планує судитися з країнами в рамках Світової організації торгівлі, а не в рамках власної торговельної угоди з ЄС.

"Я думаю, що весь світ повинен бачити, як країни-члени ЄС поводяться по відношенню до торговельних партнерів і до власного Союзу, тому що це може вплинути і на інші держави", — зазначив торговий представник України.

Видання пише, що у той час як Словаччина просто продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно і корми. Качка наголосив, що Угорщина пішла ще далі і заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося.

"Ці довільні заборони просто смішні. Я думаю, що Угорщина тут робить політичну заяву про те, що вона хоче заблокувати торгівлю з Україною, а також повністю ігнорувати Брюссель. І саме тому я вважаю, що це дуже сміливий рух проти нас обох з Будапешта", — сказав він.

За словами Качки, якщо заходи Варшави вплинуть на значну частину українського експорту, то Київ заборонить імпорт фруктів та овочів з Польщі.

Він додав, що Київ готовий взяти на себе відповідальність за те, щоб експорт з України не створював "цунамі" в сусідніх країнах.

Нагадаємо, Євросоюз зосереджений на тому, щоб запровадити нову систему імпорту зерна. Також Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після їхніх ембарго на імпорт зерна з України.

Також ми писали, що уряд Німеччини позитивно відреагував на скасування Європейською комісією ембарго на постачання українського зерна. Однак, розкритикувало три країни, які продовжують свої обмеження. 

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