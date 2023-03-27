Госдолг Украины существенно сократился в феврале — данные Минфина

К концу прошлого месяца объем госдолга составил более 4,24 трлн грн

В Министерстве финансов Украины рассказали об уменьшении государственного и гарантированного государством долга за предыдущий месяц. Во время войны объем долга увеличился с 64,6% до 89,0% ВВП.

Об этом информирует пресс-служба Минфина.

Как изменился объем долга

Как отметили в ведомстве, в феврале текущего года сумма государственного долга уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,6 млрд грн, а в долларовом — на 0,59 млрд дол.

К концу прошлого месяца объем госдолга составил 4 242,16 млрд грн (в пересчете — 116,01 млрд долл.)

По официальным данным, на валютные счета правительства за февраль поступило 2,4 млрд долл. международной помощи, из которых большинство от Всемирного банка. В частности, 1,2 млрд долл. предоставили Соединенные Штаты через трастовый фонд Всемирного банка.

Еще 330 млн долл. поступили от размещения ценных бумаг в иностранной валюте.

Как изменился госдолг за время войны

По данным Национального банка Украины (НБУ), во время войны государственный долг страны увеличился с 64,6% до 89,0% ВВП.

Размер валового внешнего долга страны в 2022 году повысился на 2,3 млрд долларов, до уровня 132,0 млрд долларов.

Объем внешнего долга государственного сектора вырос на 12,1 млрд. долл. до 69,1 млрд. долл. Уровень внешних обязательств частного сектора сократился на 9,8 млрд долл., до 62,9 млрд долл.

Сумма внешних обязательств сектора общего госуправления выросла на 14,1 млрд долл., до 65,3 млрд долл. благодаря чистому привлечению кредитов от международных стран-партнеров (14,7 млрд долл.) и Международного валютного фонда (МВФ) (2,3 млрд долл.).

При этом внешний долг Национального банка сократился на 2,0 млрд долл., до 3,8 млрд долл. Объем долга коммерческих банков уменьшился на 1,4 млрд долл., до 2,1 млрд долл.

Уровень внешнего долга других секторов экономики снизился на 6,9 млрд долл., до 40,2 млрд долл.

По географической структуре долга частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменной задолженностью) основным государством-кредитором был Кипр. Доля в 2022 году выросла на 2,6 п.п., до 48,7%.

Также в НБУ рассказали, что основной валютой внешних заимствований был доллар: доля 55,7% внешнего долга, однако за год сократилась на 5,6%.

Что еще стоит знать

Напомним, Европейский Союз рассказал о втором транше макрофинансовой помощи из пакета помощи в 18 млрд евро. Речь идет о платеже в 1,5 млрд евро.

Также мы писали, что представителям украинской власти и Международного валютного фонда (МВФ) удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF). Речь идет о сумме в 15,6 млрд долларов.