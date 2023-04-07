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Украина возобновляет экспорт электроэнергии: подписано распоряжение

7 апреля 2023 21:50
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украина завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии. Сейчас у Украины есть профицит генерирующей мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Готовность возобновить экспорт

"Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг — открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры", — отметил Галущенко.

По информации Минэнерго, разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка.

Обеспечение потребностей украинских потребителей

В то же время Галущенко акцентировал внимание на том, что обеспечение потребностей в электроэнергии для украинских потребителей остается приоритетом.

"Обеспечение электроэнергией наших потребителей — это безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при обеспечении украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации", — сказал министр.

По его словам, увеличение генерации и открытие экспорта – это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.

Как известно, с 11 октября 2022 года Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Напомним, ранее глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что Украина может экспортировать до 400 МВт электроэнергии. К тому же есть потенциал увеличить этот объем.

Также в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

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