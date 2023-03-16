Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Украина будет производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейских рынках arrow

Украина будет производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейских рынках

16 марта 2023 22:42
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Энергоатом планирует выйти на собственное производство ядерного топлива за три года
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украина будет производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков. Кроме того, в Минэнерго планируют заменить рф на рынке ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Читайте также:

Подробности

В частности, министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие страны.

В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке – Герман Галущенко

Известно, что Энергоатом планирует реализовать проект в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse. На производственной линии украинского предприятия будут производить тепловыделяющие сборки ядерных реакторов АЭС.

В этом году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году — на промышленное производство головок для топливных кассет. Отмечается, что эти компоненты будут использовать для производства ядерного топлива для нужд Энергоатома на предприятии Westinghouse в городе Вестерос (Швеция).

В настоящее время в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440, которое можно будет экспортировать.

Напомним, ранее мы писали, что Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной по нескольким направлениям. Речь идет о добыче газа на западе Украины и создании энергетического моста.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

23:43 Дуда заявил, что вступление Украины в ЕС — это общая политическая цель

23:22 Президент Черногории распустил парламент: в чем причина

23:13 ПриватБанк списывает с пенсионных счетов долги: что известно

23:02 СМИ узнали, куда должны были эвакуировать самолет АН-225 "Мрия"

22:35 Солнечные и лунные затмения 2023: когда ждать и чего остерегаться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:30 Ученые рассказали, как время года влияет на сон: детали исследования

Новина з відео

22:21Наступит день, и для россии будет создан трибунал, — обращение Зеленского

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

22:01 Киев и Пекин ведут переговоры о разговоре Зеленского с Си Цзиньпинем

21:37Донецкий "Шахтер" опозорился в Лиге Европы

Новина з відео

22:21Наступит день, и для россии будет создан трибунал, — обращение Зеленского

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Новина з відео

16:50 Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

Новина з відео

15:50 В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55После двух операций у собаки, которую переехал Mercedes в Одессе, только один вариант

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

Эксклюзив

13:24Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Актуальное по теме

None 16 Март 23:50

Дуда заявил, что вступление Украины в ЕС — это общая политическая цель

None 16 Март 23:22

Президент Черногории распустил парламент: в чем причина

None 16 Март 23:18

ПриватБанк списывает с пенсионных счетов долги: что известно

None 16 Март 23:06

СМИ узнали, куда должны были эвакуировать самолет АН-225 "Мрия"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB