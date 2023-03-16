Украина будет производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейских рынках
Украина будет производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков. Кроме того, в Минэнерго планируют заменить рф на рынке ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
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В частности, министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие страны.
Известно, что Энергоатом планирует реализовать проект в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse. На производственной линии украинского предприятия будут производить тепловыделяющие сборки ядерных реакторов АЭС.
В этом году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году — на промышленное производство головок для топливных кассет. Отмечается, что эти компоненты будут использовать для производства ядерного топлива для нужд Энергоатома на предприятии Westinghouse в городе Вестерос (Швеция).
В настоящее время в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440, которое можно будет экспортировать.
Напомним, ранее мы писали, что Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной по нескольким направлениям. Речь идет о добыче газа на западе Украины и создании энергетического моста.