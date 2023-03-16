Украина будет производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейских рынках

Энергоатом планирует выйти на собственное производство ядерного топлива за три года

Украина будет производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков. Кроме того, в Минэнерго планируют заменить рф на рынке ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

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В частности, министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие страны.

Известно, что Энергоатом планирует реализовать проект в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse. На производственной линии украинского предприятия будут производить тепловыделяющие сборки ядерных реакторов АЭС.

В этом году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году — на промышленное производство головок для топливных кассет. Отмечается, что эти компоненты будут использовать для производства ядерного топлива для нужд Энергоатома на предприятии Westinghouse в городе Вестерос (Швеция).

В настоящее время в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440, которое можно будет экспортировать.

Напомним, ранее мы писали, что Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной по нескольким направлениям. Речь идет о добыче газа на западе Украины и создании энергетического моста.