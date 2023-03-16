Україна вироблятиме ядерне паливо, яке замінить російське на європейських ринках

Енергоатом планує вийти на власне виробництво ядерного палива за три роки

Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків. Окрім того, в Міненерго планують замінити рф на ринку ЄС.

Про це інформує пресслужба відомства в Telegram.

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Зокрема, міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн.

Відомо, що Енергоатом планує реалізувати проєкт у співпраці з американською компанією Westinghouse. На виробничій лінії українського підприємства виготовлятимуть тепловиділяючі збірки ядерних реакторів АЕС.

Цьогоріч планують завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а у 2024 році — на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначається, що ці компоненти будуть використовувати для виробництва ядерного палива для потреб Енергоатома на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос, що у Швеції.

Наразі у Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Україна вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440, яке можна буде експортувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках. Йдеться про видобуток газу на заході Україні і створення енергетичного мосту.