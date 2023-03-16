Україна вироблятиме ядерне паливо, яке замінить російське на європейських ринках
Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків. Окрім того, в Міненерго планують замінити рф на ринку ЄС.
Про це інформує пресслужба відомства в Telegram.
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Деталі
Зокрема, міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн.
Відомо, що Енергоатом планує реалізувати проєкт у співпраці з американською компанією Westinghouse. На виробничій лінії українського підприємства виготовлятимуть тепловиділяючі збірки ядерних реакторів АЕС.
Цьогоріч планують завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а у 2024 році — на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначається, що ці компоненти будуть використовувати для виробництва ядерного палива для потреб Енергоатома на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос, що у Швеції.
Наразі у Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Україна вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440, яке можна буде експортувати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках. Йдеться про видобуток газу на заході Україні і створення енергетичного мосту.