Украина впервые в истории импортирует американский дизель — детали

Украина импортирует около 100 тысяч тонн нефтепродуктов из США

На украинский топливный рынок в феврале 2023 года впервые в истории зашла партия дизельного топлива американского производства. Украина импортирует около 100 тысяч тонн нефтепродуктов из США.

Об этом пишет профильное издание Enkorr, ссылаясь на данные "Укрпаллетсистем" (UPG).

Импорт американского дизеля

Как рассказали в UPG, танкер дедвейтом 100 тысяч тонн принят в порту Гамбурга, откуда Украина забирает продукт меньшими танкерами по 30 тысяч тонн и перевозит в терминал Польши.

"Эта первая партия уже начала поступать в Украину", — отметили в компании.

Коммерческие детали неизвестны, однако, в компании заметили, что опыт первых поставок говорит о перспективности продолжения этой работы.

"Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем стараться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования", — пояснили в UPG.

Как отметил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, это первый в истории случай поступления в Украину американских нефтепродуктов.

"Это очень символическое событие, ведь оно показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате антироссийских санкций. Это лучшая иллюстрация разрушения мифов о нереальности жизни без российских нефтепродуктов", — добавил он.

Что будет с ценами на бензин в стране

Ранее эксперты заверяли, что в Украине не будет дефицита горючего, его активно ввозят из европейских стран. В то же время ценообразование зависит от мировых цен. После отказа от российского и белорусского ресурса Украина импортирует горючее из Польши, Румынии, Литвы, Болгарии, Словакии, Греции и Турции.

"Пока мы не видим в ближайшее время, что топливо будет расти. Я надеюсь, что цены на него в феврале будут еще ниже, будут падать", — отметил представитель ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Сколько стоит топливо 14 февраля

На топливном рынке цены продолжают снижаться. В настоящее время средняя стоимость дизеля составляет 51,51 грн/л. Цена бензина марки "А-95+" — 49,87 грн/л, A-95 — 47,90 грн/л, A-92 — 46,78 грн/л. Стоимость автомобильного газа — 25,19 грн/л.

Напомним, Европейский союз ввел запрет на российское дизтопливо и другие продукты нефтепереработки. Решение призвано снизить энергозависимость от россии и уменьшить ее доходы из-за войны в Украине.

Также мы писали, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.