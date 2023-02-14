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Украина впервые в истории импортирует американский дизель: ситуация на рынке

14 февраля 2023 12:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Украина впервые в истории импортирует американский дизель — детали
Украина импортирует около 100 тысяч тонн нефтепродуктов из США
lis.jpg - Ксения Лисновская

На украинский топливный рынок в феврале 2023 года впервые в истории зашла партия дизельного топлива американского производства. Украина импортирует около 100 тысяч тонн нефтепродуктов из США.

Об этом пишет профильное издание Enkorr, ссылаясь на данные "Укрпаллетсистем" (UPG).

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Как рассказали в UPG, танкер дедвейтом 100 тысяч тонн принят в порту Гамбурга, откуда Украина забирает продукт меньшими танкерами по 30 тысяч тонн и перевозит в терминал Польши.

"Эта первая партия уже начала поступать в Украину", — отметили в компании.

Коммерческие детали неизвестны, однако, в компании заметили, что опыт первых поставок говорит о перспективности продолжения этой работы.

"Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем стараться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования", — пояснили в UPG.

Как отметил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, это первый в истории случай поступления в Украину американских нефтепродуктов.

"Это очень символическое событие, ведь оно показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате антироссийских санкций. Это лучшая иллюстрация разрушения мифов о нереальности жизни без российских нефтепродуктов", добавил он.

Что будет с ценами на бензин в стране

Ранее эксперты заверяли, что в Украине не будет дефицита горючего, его активно ввозят из европейских стран. В то же время ценообразование зависит от мировых цен. После отказа от российского и белорусского ресурса Украина импортирует горючее из Польши, Румынии, Литвы, Болгарии, Словакии, Греции и Турции.

"Пока мы не видим в ближайшее время, что топливо будет расти. Я надеюсь, что цены на него в феврале будут еще ниже, будут падать", отметил представитель ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Сколько стоит топливо 14 февраля

На топливном рынке цены продолжают снижаться. В настоящее время средняя стоимость дизеля составляет 51,51 грн/л. Цена бензина марки "А-95+" — 49,87 грн/л, A-95 — 47,90 грн/л, A-92 — 46,78 грн/л. Стоимость автомобильного газа — 25,19 грн/л.

Напомним, Европейский союз ввел запрет на российское дизтопливо и другие продукты нефтепереработки. Решение призвано снизить энергозависимость от россии и уменьшить ее доходы из-за войны в Украине.

Также мы писали, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

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