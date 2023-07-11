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Украина обеднеет на $113 млрд, если украинцы не вернутся из-за границы

11 июля 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Госбюджет обеднеет на $113 млрд - угрозы невозврата беженцев из-за границы
Украинские беженцы. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский государственный бюджет обеднеет на 113 млрд долларов в случае невозврата граждан, выехавших за границу из-за войны. Речь идет о сумме недополученного ВВП за десять лет.

Об этом свидетельствует исследование, которое провели общественной организацией EasyBusines и Центр экономического восстановления (ЦЭО).

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Как отмечают авторы исследования, сейчас около 4,7 миллиона граждан вынужденно находятся за границей (без учета государств-агрессоров), в том числе трудоспособного возраста — до 1,4 миллиона.

По предварительным прогнозам, на родину может вернуться только треть уехавших. По словам аналитиков, желание возвращаться беженцев уменьшается в связи с обустройством и интеграцией в других странах. Так, украинцы начинают трудоустраиваться за границей, отдают детей в школы и сады, проходят курсы переквалификации.

Даже при условии, что большинство беженцев вернется для роста с ежегодным темпом в 7% Украине к 2032 году нужно привлечь 3-4,5 миллиона рабочей силы.

В Центре экономического восстановления отмечают важность эффективной государственной политики и принятие мер по возвращению украинцев из-за границы.

беженцы
Источник: EasyBusines

Что еще стоит знать

Напомним, по данным аналитиков Украинского института будущего (UIF), в Украине насчитывается 11,7 миллиона экономически активных граждан. Из них работают около 9,3 миллиона, безработных — 2,7 миллиона украинцев.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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