Госбюджет обеднеет на $113 млрд - угрозы невозврата беженцев из-за границы

Украинские беженцы. Фото: google.com

Украинский государственный бюджет обеднеет на 113 млрд долларов в случае невозврата граждан, выехавших за границу из-за войны. Речь идет о сумме недополученного ВВП за десять лет.

Об этом свидетельствует исследование, которое провели общественной организацией EasyBusines и Центр экономического восстановления (ЦЭО).

Читайте также:

Потери из-за миграционного кризиса

Как отмечают авторы исследования, сейчас около 4,7 миллиона граждан вынужденно находятся за границей (без учета государств-агрессоров), в том числе трудоспособного возраста — до 1,4 миллиона.

По предварительным прогнозам, на родину может вернуться только треть уехавших. По словам аналитиков, желание возвращаться беженцев уменьшается в связи с обустройством и интеграцией в других странах. Так, украинцы начинают трудоустраиваться за границей, отдают детей в школы и сады, проходят курсы переквалификации.

Даже при условии, что большинство беженцев вернется для роста с ежегодным темпом в 7% Украине к 2032 году нужно привлечь 3-4,5 миллиона рабочей силы.

В Центре экономического восстановления отмечают важность эффективной государственной политики и принятие мер по возвращению украинцев из-за границы.

Источник: EasyBusines

Что еще стоит знать

Напомним, по данным аналитиков Украинского института будущего (UIF), в Украине насчитывается 11,7 миллиона экономически активных граждан. Из них работают около 9,3 миллиона, безработных — 2,7 миллиона украинцев.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.