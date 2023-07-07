Економіка в Україні тримається на плечах лише 7 млн громадян

Громадяни в столиці України. Фото: Новини.LIVE

В Україні налічується 11,7 мільйона економічно активних громадян. З них працюють близько 9,3 мільйона, безробітних — 2,7 мільйона українців.

Про це свідчать дані аналітиків Українського інституту майбутнього (UIF).

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Трудові ресурси в Україні

За підрахунками фахівців, загалом під час війни в Україні налічується до 28,5 мільйона людей. З цієї кількості частка економічно неактивного населення — 16,8 мільйона осіб. Йдеться про пенсіонерів та дітей.

Як зауважують експерти, якщо від цього числа відняти ще бюджетників, то залишиться 6-7 мільйонів громадян, які становлять "упряжку", яка везе на собі всю українську економіку.

При цьому аналітики застерігають, що така невтішна ситуація може надалі погіршуватися. Причиною цього є подальша міграція населення на тлі війни. В країні дедалі менше кому буде створювати ВВП, платити податки. Відтак — країна буде не здатна обслуговувати бюджет та виконувати соціальні зобов'язання.

"Дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків, тому що це природно: якщо на одну працюючу людину припадатиме двоє непрацюючих, щоб їх забезпечити, доведеться посилювати податкове навантаження. Отже, звідси матимемо фіскалізацію економіки", — наголошують в Українському інституті майбутнього.

Аналітики переконані, що вже зараз необхідно займатися питанням повернення українських громадян з-за кордону.

Відтік коштів за кордон

Раніше у Національному банку розповіли, що українці за рік повномасштабної війни Росії проти України активно витрачали гроші за кордоном. Сума, перерахована із банківських рахунків, у сім разів більша порівняно з показником 2021 року.

За інформацією НБУ, із травня по грудень минулого року відтік коштів за кордон із банківських рахунків громадян України збільшився учетверо. Кількість платежів, здійснених українцями за межами країни, збільшилась з 59,3 мільйона до 256,3 мільйона разів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

Також ми писали, що на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.