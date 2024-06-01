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Украине не хватает людей — дефицит кадров становится основной проблемой для предприятий

1 июня 2024 12:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Дефицит кадров в Украине растет — в чем причина
Рабочие-сварщики в цехе завода-филиала Укрзалізниці. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Дефицит кадров в Украине стал не только проблемой для компаний, но и вызовом для менеджеров, тратящих много энергии на поиск сотрудников. Вступивший в силу недавно закон о мобилизации должен способствовать пополнению рядов украинских военных, но это приводит к нехватке рабочей силы на предприятиях, которые являются основой экономики в условиях войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Детальнее о дефиците кадров

По словам экспертов, рабочая сила в Украине сократилась на 27% по сравнению с довоенным уровнем. Нехватка рабочей силы стала одной из главных проблем предприятий, которые испытывают трудности с наймом, а поиск работы отнимает у менеджеров все больше сил.

"Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами людей, которые либо сбежали из страны, либо присоединились к армии, либо упали в бою", — пишет агентство.

Там добавили, что в таких условиях Украина "рискует еще больше ослабнуть".

От военных действий из страны сбежало более шести миллионов человек.

"Вакуум усилился за счет мужчин, которые ушли в теневую экономику, где работают незарегистрированные работники, уклоняющиеся от призыва в армию", — пишут в Bloomberg.

Также в сообщении говорится, что многие мужчины уволились со своей работы и нашли что-то вблизи дома — чтобы не попадаться патрулям военкоматов.

Что еще стоит знать

Напомним, аналитики назвали крупнейшие компании в Украине по количеству работников регионов. Рейтинг возглавил Киев с крупнейшим работодателем "Укрзалізниця".

Мы также писали, что, согласно исследованиям, в 2024 году украинские работодатели столкнулись с усилением негативных тенденций предыдущих лет. В частности, самые большие проблемы касаются увеличения дефицита квалифицированных кадров.

компании
мобилизация
экономика
дефицит
рынок труда
работа

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