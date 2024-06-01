Дефіцит кадрів в Україні зростає — у чому причина

Робітники-зварювальники в цеху заводу-філії Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Дефіцит кадрів в Україні став не лише проблемою для компаній, а й викликом для менеджерів, які витрачають багато енергії на пошук працівників. Закон про мобілізацію, що набрав чинності нещодавно, має сприяти поповненню лав українських військових, але це призводить до нестачі робочої сили на підприємствах, що є основою економіки в умовах війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Детальніше про дефіцит кадрів

За словами експертів, робоча сила в Україні скоротилася на 27%, порівняно з довоєнним рівнем. Нестача робочої сили стала однією з головних проблем підприємств, які мають труднощі з наймом, а пошук роботи забирає у менеджерів все більше сил.

"Києву доводиться заповнювати пролом, залишений мільйонами людей, які або втекли з країни, або приєдналися до армії, або впали в бою", — пише агентство.

Там додали, що за таких умов Україна "ризикує ще більше ослабнути".

Від військових дій із країни втекло понад шість мільйонів людей.

"Вакуум посилився за рахунок чоловіків, які пішли в тіньову економіку, де працюють незареєстровані працівники, які ухиляються від призову до армії", — пишуть у Bloomberg.

Також у повідомленні сказано, що багато чоловіків звільнилися зі своєї роботи і знайшли щось поблизу будинку — щоб не траплятися патрулям військкоматів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, аналітики назвали найбільші компанії в Україні за кількістю працівників за регіонами. Рейтинг очолив Київ з найбільшим роботодавцем "Укрзалізниця".

Ми також писали, що згідно з дослідженнями, у 2024 році українські роботодавці зіткнулися з посиленням негативних тенденцій попередніх років. Зокрема, найбільші проблеми стосуються збільшення дефіциту кваліфікованих кадрів.