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Украине грозит дефолт — кредиторы против предложений по долгу в $20 млрд

21 июня 2024 10:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Госдолг в $20 млрд — что предлагает правительство во избежание дефолта
Украинская и иностранная валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское правительство намерено реструктуризировать внешний долг объемом около 20 млрд долларов, однако кредиторы отбросили предложенные варианты погашения. Известны некоторые детали предложений и возможные последствия при отсутствии компромисса.

Об этом сообщает Министерство финансов, украинские и зарубежные СМИ.

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Как рассказали в Минфине, на днях состоялся первый раунд диалога с комитетом кредиторов, во время которого правительство озвучило два возможных варианта реструктуризации, однако ни один не устроил.

Согласно первому, предполагается мгновенное списание четверти долга и выпуск новых еврооблигаций на 40% суммы, отсрочка сроков погашения с 2024-2035 года до 2034-2040 гг. Также предусматривается дополнительный выпуск облигаций на 35% от суммы (деривативы восстановления).

Согласно второму варианту, предлагается списание 52,5% действующих еврооблигаций и выпуск новых ценных бумаг на остальные 47,5%. Перенос сроков погашения на 2034–2040 гг.

Успешный результат переговоров имеет важное значение для дальнейшей доли гарантированных правительством евробондов "Укравтодора" и "Укрэнерго" на 1,5 млрд долларов.

 

дефолт реструктуризация долга
Источник: forbes.ua

Какие грозят последствия от отказа кредиторов

Пока представителям правительства не удалось прийти к согласию с группой собственников еврооблигаций по реструктуризации международного долга.

По информации агентства Reuters, соответствующая ситуация вызывает беспокойство, что Украине грозит дефолт. В то же время, в Министерстве финансов уверяют, что переговоры продолжатся.

В Минфине сообщают, что экономика страны является "хрупким равновесием", которое зависит от последовательной и существенной поддержки со стороны международных партнеров.

"Своевременная реструктуризация долга является критически важной частью этой поддержки", — сообщили в ведомстве.

Агентство отмечает, что владельцы облигаций заявили, что предложение Украины требовало списания долга, которое "существенно превышает" ожидаемые рынками 20%.

По подсчетам аналитиков JPMorgan, снижение или списание на 30% непогашенных облигаций, а также просроченных процентов позволили бы Украине достичь целей МВФ.

"Украина могла бы продолжить приостановление платежей после августа, но предпочитает более продолжительное решение полного перечисления долга. На самом деле у Украины уже нет доступа к международным рынкам капитала, но дефолт может усложнить потенциальные пути финансирования, в частности многостороннее и коммерческое кредитование", — добавило агентство.

Ожидается, что в ближайшие недели Украина будет проводить консультации с кредиторами и намерена собрать отзывы от более широкого сообщества инвесторов о структурах соглашения и инструментов. Согласовать реструктуризацию долга украинское правительство должно успеть до 1 августа 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство финансов обнародовало сумму расходов из государственного бюджета в мае 2024 года. Львиная доля пошла на покрытие финансирования заработных плат в оборонной сфере.

Ранее мы писали, что в Министерстве финансов обновили данные по государственному и гарантированному государством долгу Украины. За март 2024 года общая сумма госдолга стремительно выросла, прибавив сразу несколько миллиардов гривен.

Кабинет министров
госбюджет
Минфин
кредиты
облигации

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