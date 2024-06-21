Держборг у $20 млрд — що пропонує уряд, щоб уникнути дефолту

Українська та іноземна валюти. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український уряд має намір реструктуризувати зовнішній борг обсягом близько 20 млрд доларів, однак кредитори відкидають запропоновані варіанти погашення. Відомо деякі деталі пропозицій та можливі наслідки у разі відсутності компромісу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, українські та закордонні ЗМІ.

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Пропозиції Кабміну з погашення боргу

Як розповіли у Мінфіні, днями відбувся перший раунд діалогу із комітетом кредиторів, під час якого уряд озвучив два можливі варіанти реструктуризації, проте жоден не влаштував.

Як пише Forbes.ua, згідно з першим, передбачається миттєве списання чверті боргу та випуск нових єврооблігацій на 40% суми, відтермінування термінів погашення з 2024–2035 року до 2034–2040 рр. Також передбачається додатковий випуск облігацій на 35% від суми заборгованості (деривативи відновлення).

Відповідно до другого варіанту, пропонується списання 52,5% чинних єврооблігацій та випуск нових цінних паперів на залишкові 47,5%. Перенесення термінів погашення на 2034–2040 рр.

Успішний результат перемовин має вагоме значення для подальшої долі гарантованих урядом євробондів "Укравтодору" та "Укренерго" на 1,5 млрд доларів.

Джерело: forbes.ua

Які загрожують наслідки від відмови кредиторів

Поки що представникам уряду не вдалося дійти згоди з групою власників єврооблігацій щодо реструктуризації міжнародного боргу.

За інформацією агенції Reuters, відповідна ситуація викликає занепокоєння, що Україні загрожує дефолт. Водночас, у Міністерстві фінансів запевняють, що переговори продовжаться.

У Мінфіні повідомляють, що економіка країни є "крихкою рівновагою", яка залежить від послідовної та істотної підтримки з боку міжнародних партнерів.

"Вчасна реструктуризація боргу є критично важливою частиною цієї підтримки", — повідомили у відомстві.

Агенція зауважує, що власники облігацій заявили, що пропозиція України вимагала списання боргу, яке "суттєво перевищує" очікувані ринками 20%.

За підрахунками аналітиків JPMorgan, зниження чи списання на 30% непогашених облігацій, а також протермінованих відсотків дозволили б Україні досягнути цілей МВФ.

"Україна могла б продовжити призупинення платежів після серпня, але віддає перевагу більш тривалому рішенню повного перерахування боргу.

Насправді Україна вже не має доступу до міжнародних ринків капіталу, але дефолт може ускладнити потенційні шляхи фінансування, зокрема багатостороннє та комерційне кредитування", — додала агенція.

Очікується, що у найближчі тижні Україна проводитиме консультації з кредиторами та має намір зібрати відгуки від ширшої спільноти інвесторів про структури угоди та інструментів. Погодити реструктуризацію боргу український уряд має встигнути до 1 серпня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство фінансів оприлюднило суму видатків з державного бюджету у травні 2024 року. Левова частка пішла на покриття фінансування заробітних плат в оборонній сфері.

Раніше ми писали, що у Міністерстві фінансів оновили дані щодо державного та гарантованого державою боргу України. За березень 2024 року загальна сума держборгу стрімко зросла, додавши одразу кількасот мільярдів гривень.