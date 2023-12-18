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Украинская налоговая оштрафовала PornHub

18 декабря 2023 17:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинская налоговая оштрафовала PornHub
Сайт PornHub. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала PornHub. Сайт не платил налог на Google в стране.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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По словам Гетманцева, не все плательщики, управляющие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Он рассказал, что известный сервис Onlyfans уже уплатил в государственный бюджет Украины с начала этого года 944,1 тыс. долл.

"В то же время, компания, которая оперирует сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5 543 долл. США и соответствующее НУР направлено компании и в Агентство дохода Канады", — сообщил он.

Гетманцев отметил, что деньги так называемого налога на Google идет на финансирование потребностей ВСУ. По его словам, Украина по рейтингу PornHub на 14 месте среди других стран по просмотрам потребителей электронных услуг этого сайта.

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Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Напомним, в украинцев 31 декабря истекает срок, в течение которого можно воспользоваться правом на получение налоговой скидки за 2022 год. Она предоставляется в том случае, если налогоплательщик потратил средства на определенные категории расходов.

Также мы писали, что с 1 января следующего года в торговых точках населенных пунктов с численностью 5-25 тысяч человек расчеты за товары будут производиться банковскими картами. Торговцы должны использовать платежные терминалы.

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